В Китае впервые успешно пересадили голову человека на трупе

Доктор Жэнь Сяопин заявил, что экспериментальная операция, прошедшая на трупах на прошлой неделе, помогла исследовать технические проблемы в трансплантации головы. Результаты эксперимента будут опубликованы в ближайшее время, сообщает ЕНВ.

Китайский хирург, стремящийся выполнить первую в мире трансплантацию головы человека, обосновывает эту спорную процедуру, тем, что схожие действия были опробованы во время новаторских пересадок почки более 60 лет назад. Доктор Жэнь Сяопин из Харбинского медицинского университета в субботнем эфире Национального радио Китая заявил, что многие из нынешних стандартных операций описывались как неэтичные, когда они были выполнены впервые.

"Наше общество является открытым, и наша задача - решать научно-технические проблемы в нашей профессиональной сфере. Пересадка головы - это решение для борьбы против всех клинически неизлечимых заболеваний", – сказал Жэнь Сяопин.

Напомним, тестовая операция по пересадке головы на трупе состоялась на прошлой неделе в Китае. Жэнь Сяопин совместно с итальянским врачом Серхио Канаверо опробовали процедуру на двух трупах. Пробная операция заняла 18 часов. Теперь план учёных состоит в том, чтобы выполнить ту же операцию, только теперь уже пересадить здоровую голову одного пациента на здоровое тело другого. Дату операции объявят в течение нескольких дней.

Критики в медицинском сообществе говорят о том, что в настоящее время преждевременно выполнять такую пересадку на живых людях. Тестовое испытание на трупах, по их словам, не является гарантией успеха.

Жэнь Сяопин заявил, что результаты эксперимента, проведенного на прошлой неделе, будут опубликованы в медицинском журнале в ближайшие дни. "В хирургии никогда не было подобного эксперимента. Мы завершили разработку операции и подали заявку на публикацию в медицинском журнале. После тщательного изучения ведущие эксперты в этой области пришли к выводу, что наш подход был очень разумным", - сказал китайский доктор в ходе выступления на радио. Он добавил, что тестовая операция на трупах помогла врачам изучить различные технические возможности хирургии и способы восстановления ткани.

Профессор Ван Юэ из Института медицинских гуманитарных наук Пекинского университета дал свой комментарий по этой проблеме. Он заявил, что ответственность врача заключается в обеспечении безопасности пациента, и операция должна быть разрешена только в том случае, если она окажется гуманной и была доказана в ходе испытаний на животных.