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Общество

20 ноября 2017, 20:50
В Приморье осуждена бывшая сотрудница банка, которая похищала денежные средства своих клиентов

В Приморье осуждена бывшая сотрудница банка, которая похищала денежные средства своих клиентов

Мошенница переводила деньги с чужих банковских счетов в течение пяти лет

Хорольским районным судом вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной в совершении преступлений сразу по нескольким уголовным статьям. Так, она признана виновной за незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну, неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности, а также тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере, сообщает ЕНВ со ссылкой пресс-службу краевой Прокуратуры. 

Преступления виновной совершались из корысти во временной промежуток в пять лет. В то время, когда она работала консультантом банка, фигурантка разработала схему хищения денежных средств клиентов кредитной организации. Для реализации преступного плана она выбирала граждан пенсионного возраста, которые не умели самостоятельно пользоваться терминалами и банкоматами. Получая чеки с паролями, служащая подключала потерпевшим услугу доступа к онлайн системе банка, после чего переводила с их счетов денежные средства. Всего ей удалось тайно похитить порядка 400 тысяч рублей у 16 доверчивых граждан.

Преступные деяния были выявлены службой безопасности банка во время проверок банка в служебном порядке. Преступницу не удавалось поймать в течение довольно долгого времени, а именно в течение пяти лет. Сейчас мошенница признана виновной, Хорольский районный суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства в виде полного признания вины, чистосердечного признания, явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, наличия малолетнего ребенка, а также добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим.

Метки: мошенничечтво, прокуратура

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