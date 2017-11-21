Что стоит за репрессиями в Саудовской Аравии и куда они приведут?

Жизнь в Саудовской Аравии сегодня очень отличается от той, какой она была всего несколько недель назад. Нет, на улицах или на рынках всё, как и прежде, стабильно, что нельзя сказать о том, какую политику королевство начало вести в отношении предпринимателей и госслужащих, сообщает ЕНВ.

С поразительной скоростью молодой наследный принц Мохаммед ибн Салман захватил контроль над почти всеми рычагами власти в своей стране и изменил модель управления и торговли, которые существовали десятилетиями. В возрасте 32 лет он опередил всех потенциальных соперников, получил контроль над вооруженными силами и службами безопасности, взял на себя ответственность за экономическое планирование и нефтяную политику, начал курс более уверенной внешней политики и изменил линию престолонаследия. Никто, кроме основателя королевства Абдул-Азиза, не обладал такой безграничной властью. Между тем, действующий режим в Саудовской Аравии существует с 1932 года.

Его сторонникам, в основном саудитам, нынешние аресты принцев и магнатов-миллиардеров представляются давно назревавшей встряской государственной системы, которую душила коррупция и некомпетентность чиновников. Такая система уже не была устойчивой. Те, кого арестовали и уволили со своих позиций, по-видимому, уходили без протеста, что подтверждает слова одного саудовского аналитика: "У тех старых богатых парней нет избирательного электората, кроме друг друга". Он охарактеризовал аресты как "шоковую терапию" для "маразматической системы". Он добавил, что это было посланием к разрастающейся королевской семье, члены которой больше не будут себя вести "как паразиты".

"Саудиты приветствуют принца Мохаммеда и ценят мужество, с которым он реализует свой курс, - пишет известный частный предприниматель по фамилии Рияд. – В прошлом было очень мало случаев, когда я видел, что жители Саудовской Аравии были единодушны. И этот случай один из тех".

Для иностранных аналитиков, в том числе, изучающих Саудовскую Аравию, картина видится несколько иначе. Они считают, что принц организовал захват власти, препятствует деятельности иностранных инвесторов, усугубляет соперничество между Саудовской Аравией и Ираном. Это, по их мнению, угрожает стабильности королевства и уже вызвало напряженность в межгосударственных отношениях в регионе.

Между тем, обе группы аналитиков правы. Да, это захват власти, хотя, с другой стороны, в основе этого лежат объективные причины. В любом случае, нет сомнений в том, что знакомая нам Саудовская Аравия, которая была надежным стратегическим и экономическим партнером для Соединенных Штатов и других западных держав, уже изменилась. Старые шаблоны, в которых короли руководствовались консенсусом внутри королевской семьи и разделяли позиции власти во всех ее ветвях, начали уходить в прошлое. Дипломатические методы с финансовым решением проблем были отброшены. На их место пришли более жёсткие методы регулирования.

Известный арабский аналитик Рами Гури, осуждает нынешние перемены в стране. Он сказал, что самое богатое и сильное арабское государство, Саудовская Аравия, решила принять самую разрушительную и неудачную модель управления - единоличное пожизненное правление. По словам эксперта, эта модель управления привела большую часть арабского региона в первые десятилетия XXI века к краху. Саудовцы, по его словам, принимают государственную модель, которая не удалась в Египте, Ираке, Сирии и других арабских странах.

Мало кто за пределами Саудовской Аравии слышал о наследном принце Мохаммеде, находящимся в тени своего отца, Салмана бен Абдула Азиза, который стал королем весной 2015 года. Он не занимал видной публичной должности и, в отличие от своих старших и более образованных сводных братьев, никогда не учился за пределами Саудовской Аравии и не служил в армии. Но вскоре стало очевидно, что его отец, которому сейчас 81 год, поручил ему новые полномочия, характерные для преемника.

Молодой принц, опираясь на поддержку своего отца, взялся за одно важное дело за другим, обойдя своих потенциальных соперников в правящей семье. В настоящее время он является назначенным наследником престола, министром обороны, директором межминистерского комитета, ответственного за всё экономическое планирование и выработку нефтяной политики, председателем комиссии по борьбе с коррупцией, которая уполномочена арестовывать людей и конфисковывать имущество без судебного разбирательства.

С увольнением и арестом 3 ноября командующего Национальной гвардией Митеба ибн Абдуллы, сына покойного короля Абдуллы, принц Мохаммед ибн Салман взял в свои руки последние структуры сил безопасности и обороны, которые еще не подчинялись ему. В соответствии с саудовской системой, в которой король также является премьер-министром, наследный принц стал фактическим руководителем кабинета министров.

Все короли за последние полвека распределяли государственные должности другим принцам династии Саудовской Аравии, создавая семейный консенсус, который обеспечивал стабильность. Сторонники наследственного принца Мохаммеда приняли и даже приветствовали его шаги как необходимые для преодоления бюрократических препятствий и феодальных пережитков, которые препятствовали экономической и социальной реструктуризации общества, в которой они видят необходимость.

Очевидно, что наследный принц Мохаммед опирается на молодое поколение страны, гарантируя ему социальные изменения, а также расширение личных свобод. Среди них - разрешение женщинам водить машину, которое вступит в силу со следующего лета. Принц также вопреки запретам имамов и проповедников начал продвигать немыслимые ранее варианты досуга, такие как посещение концертов и кинотеатров.

Некоторые эксперты сравнивают укрепление власти принца Мохаммеда с китайским руководителем Си Цзиньпином, который также использовал кампанию против коррупции, чтобы централизовать власть и усилить контроль над обществом и Коммунистической партией. Однако, эта аналогия неточна. Си Цзиньпин в два раза старше коронованного принца Мохаммеда и много лет находится внутри правящей системы. Принц же был "новичком" в политике и общественной жизни. В отличие от жителей КНР, граждане Саудовской Аравии могут свободно пользоваться всеми международными интернет-сервисами и свободно покидать страну, если они того пожелают.

Кадровая чистка, потрясшая Саудовскую Аравию, началась в выходные 3-4 ноября с массовых арестов принцев, известных руководителей бизнес-структур, средств массовой информации и даже членов кабинета министров. Правительство до сих пор не опубликовало полный перечень этих людей, но некоторые из наиболее известных имен всё же просочились в прессу. Вместе с принцем Митебом в список вошли принц и один из самых богатых людей королевства Аль-Валид ибн Талал, председатель одного из строительных конгломератов Бакр бен Ладен, владелец телевизионной сети MBC Альвалед аль-Ибрахим, министр экономики Адель Факих.

Шесть дней спустя официальное информационное агентство Саудовской Аравии распространило заявление нового генпрокурора страны Сауда Аль-Мохеба, назначенного на пост высшим комитетом по борьбе с коррупцией. В заявлении говорилось о том, что допросу подверглись 208 человек, семь из которых были отпущены. Сообщается о том, что некоторые из допрошенных использовали коррупционные схемы несколько десятилетий, нанеся ущерб государству как минимум в 100 миллиардов долларов.

Во вторник глава валютного управления Саудовской Аравии согласился заморозить личные банковские счета лиц, подозреваемых в преступлениях. Это объясняет широко распространенные сообщения о том, что известные саудиты вывозят капиталы из страны. Правительство не сообщает о том, что ждет подозреваемых. Пока они не находятся в тюрьме, тем не менее, они ограничены в передвижении и пребывают в одном из роскошных отелей Саудовской Аравии. Пока власти решают, как с ними поступать.

Интересно то, что действия, которые во многих странах воспринимаются как коррупционные, до недавнего времени были связующим звеном государственной системы в Саудовской Аравии на протяжении десятилетий. Соискатели государственных контрактов и лицензий на импорт регулярно платили "комиссии" князьям и видным посредникам. Сейчас же ситуация в стране в корне меняется.