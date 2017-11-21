В Семейный кодекс РФ могут внести поправки, упрощающие раздел имущества между бывшими супругами

Общественная палата (ОП) предложила Госдуме внести в Семейный кодекс поправки, упрощающие процедуру раздела имущества при разводе. Так, бизнес отойдет тому, кто им занимался, а второй партнер при этом получит "справедливую компенсацию". Кроме того, судам могут разрешить изменять условия брачного договора, если он покажется им несправедливым. Также в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН) обяжут указывать, что квартира находится в совместной собственности супругов, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Известия".

По мнению ОП, в Семейном кодексе должно появиться понятие "имущество, нажитое супругами во время брака". Под таким определением заключался бы единый комплекс принадлежащих партнерам вещей, имущественных прав и общих долгов.

В частности, предлагается в обязательном порядке указывать в ЕГРН, что квартира находится в совместной собственности супругов. Сейчас такая запись вносится по желанию. Между тем на данные этого реестра ориентируются покупатели недвижимости, и сделка впоследствии может оказаться под угрозой. Такая ситуация возможна, если после развода не произошло раздела имущества, а тот, на чье имя была записана недвижимость, продал ее без согласия бывшего супруга.

Также ОП считает нужным изменить правила раздела собственности между экс-супругами. В частности, предлагается обсудить следующую идею: не делить бизнес-активы, например пакеты акций или доли в компаниях, а оставлять их тому, кто непосредственно занимался бизнесом. При этом второй супруг сможет рассчитывать на "справедливую компенсацию". Ее размер определит суд - исходя из потребностей человека, его социального статуса и уровня жизни. Выплачивать компенсацию можно было бы не одномоментно, а в течение определенного времени, также установленного судом. Это меньше повлияет на бизнес и позволит сохранить ценность актива.

Кроме того, при разводе предлагается делить сразу всё имущество, а не по частям. На практике супруги злоупотребляют правом и подают отдельные иски на раздел квартиры, машины и дачи, отмечают юристы. ОП считает нужным закрепить в Семейном кодексе понятие "имущество, нажитое супругами во время брака", которое подразумевало бы единый комплекс принадлежащих партнерам вещей, имущественных прав и общих долгов. Это позволит проводить раздел более справедливо и снизит нагрузку на судебную систему.

Интересно, что рекомендации ОП касаются и брачного договора. Так, члены палаты обратили внимание, что после развода суд может признать брачный договор недействительным, если его условия ставят одного из партнеров в неблагоприятное положение. В таких случаях документ аннулируется. ОП предлагает дать суду право корректировать договор - например, менять соотношение долей имущества, которые причитаются экс-супругам.

В Госдуме предложения сочли "разумными" и собираются обсудить их с привлечением экспертов. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о расширении процедуры медиации - разводящиеся россияне смогут привлекать к процедуре посредника.

Медиаторами смогут стать несудимые граждане в возрасте от 25 лет, имеющие высшее образование и прошедшие дополнительную профессиональную подготовку по медиации. При разводах россияне смогут приносить в суд медиативные соглашения, регулирующие порядок выплаты алиментов и раздел имущества, а также уточняющие, с кем будут жить дети.

Документ также предполагает не включать время, на которое был приостановлен судебный процесс для процедуры медиации, в общие сроки рассмотрения дела.