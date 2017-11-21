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Китай

20 ноября 2017, 17:30
В Китае автомобили на новых источниках энергии получат специальные номера

В Китае автомобили на новых источниках энергии получат специальные номера

В некоторых китайских городах владельцы электромобилей могут парковаться бесплатно

С 20 ноября Министерством общественной безопасности КНР будут выдаваться специальные номерные знаки для автомобилей на новых источниках энергии. Выдача произойдет по всей стране в три этапа. На первом этапе специальные номерные знаки появятся в 12 городах, включая Баодин, Чэнду, Чжэнчжоу и т. д. А в первом полугодии 2018 года специальные номера будут использоваться во всех китайских городах, сообщает ЕНВ.

Ранее специальные номерные знаки уже вводились в пяти городах в качестве эксперимента, включая Шанхай и Шэньчжэнь. На новых знаках существует специальная отметка.

Кроме субсидий со стороны государства, в Китае вводится также и льготная политика в отношении автомобилей на новых источниках энергии с целью оказать всестороннюю поддержку развитию новых экологически чистых технологий.

В некоторых китайских городах владельцы "зеленых" автомобилей могут парковаться бесплатно. В других городах таким машинам предоставляется преимущественное право на проезд по полосам, специально выделенным для автобусов во время утреннего и вечернего часов-пик. С новыми номерными знаками "зеленые" автомобили станет легко отличить от машин, работающих на жидком топливе. Таким образом, льготная политика в отношении экологически чистых автомобилей может быть гарантирована.

Китай уже стал самым крупным в мире рынком по производству и продаже автомобилей на новых источниках энергии. В настоящее время таких автомобилей в стране насчитывается свыше миллиона.

Метки: Китай? yjvthf

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