Президент Зимбабве Роберт Мугабе опроверг ожидания своей отставки в телевизионной речи

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в рамках телевизионного обращения в воскресенье, 19 ноября подчеркнул, что он все еще находится у власти после того, как его 37-летнее правление пошатнулось в результате захвата власти военными, сообщает ЕНВ.

"Съезд правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз" должен состояться спустя несколько недель, и я буду руководить им", - сказал Мугабе, ставя страну перед лицом ещё большей неопределенности.

Многие зимбабвийцы ожидали, что Мугабе уйдет в отставку после того, как армия захватила власть в стране на прошлой неделе. Однако, Мугабе выступил с речью, стоя вместе с представителями высшего генералитета страны.

В своем обращении Роберт Мугабе опроверг доводы о том, что он уходит в отставку. Вместо этого, он отдал дань уважения трем основным силам в Зимбабве - военным, правящей партии и движению ветеранов войны. Вместе с тем, Мугабе призвал к национальной солидарности. "Мы должны научиться прощать и разрешать противоречия", - сказал он.

Между тем, его выступление вызвало недовольство среди его оппонентов. "Эта речь не имеет ничего общего с реальностью: мы пойдем на импичмент, и мы вызываем людей на улицы", - заявил глава ассоциации ветеранов войны Крис Муцванва.

Ранее, в субботу можно было наблюдать в Зимбабве празднование среди жителей, которые с оптимизмом восприняли новость о возможной отставке Мугабе. Люди выходили на улицы, как в столице Хараре, так и в регионах. Подобных массовых мероприятий в стране не наблюдалось со времён провозглашения независимости Зимбабве в 1980 году.

Правящая партия "Зимбабвийский африканский национальный союз" лишила Роберта Мугабе статуса своего руководителя в минувшее воскресенье. Ему было рекомендовано уйти в отставку с поста главы государства. Новым главой партии был назначен вице-президент Эммерсон Мнангагва.