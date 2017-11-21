В Приморье хотят построить фруктовую крипто-ферму

В Приморье запустят экоферму, которую построят на "дальневосточных гектарах", и будут выращивать не только клубнику, но и криптовалюту. Экологичное производство объединит передовые технологии в агропромышленном секторе с цифровой экономикой, сообщает ЕНВ.

Стартап запустила команда CoinBerry. Фруктовая крипто-ферма будет представлять собой физический комплекс сооружений - высокотехнологичную круглогодичную теплицу, которая будет отапливаться от собственной солнечной электростанции, рассказал представитель пресс-центра Олег Котельников.

"Это один из первых в мире комплексов, способный генерировать криптовалюту самым эффективным способом. В нашем проекте CoinBerry мы соединили три самостоятельных процесса – тепличный способ выращивания клубники, обогрев теплицы от работы криптофермы и электропитание всей экосистемы от солнечной электростанции. Синергия таких решений позволяет минимизировать затраты и риски. Фруктовая крипто ферма – это экологичное производство, объединяющее передовые технологии в агропромышленном секторе с цифровой экономикой", - отметил он.

Почему именно клубника - во-первых, это вкусно. Эта ягода обладает уникальными вкусовыми и полезными свойствами, но в Приморье не в сезон наблюдается большой дефицит клубники и высокая стоимость импортного продукта, добавил Олег Котельников.

"Представленная технология производства ягоды является революционным воплощением использования сопричастных технологий, еще не использовавшихся вместе в мире - возобновляемая энергетика, майнинг криптовалюты и экологическое выращивание клубники. Все это позволит обеспечить региональный рынок клубникой по доступной цене. Проект не имеет аналогов в мире, являясь примером рационального и эволюционного подхода к бизнес-процессу".

Экоферму планируется построить в Спасском районе Приморья, получив землю по программе "Дальневосточный гектар". Сейчас проект готовится к ICO на блокчейн платформе KICKICO, подчеркнул он.

Токен CoinBerry будет запущен на ключевых биржах мира, обеспечение токена CoinBerry - клубника, 1 мВт собственной электроэнергии и 100 Gh/s криптофермы, что делает биржевую стоимость токена CoinBerry надежной, стабильной и устойчивой.