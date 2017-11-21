Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

20 ноября 2017, 14:10
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства массового ДТП на улице Шефнера во Владивостоке

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства массового ДТП на улице Шефнера во Владивостоке

Движение по улице Шефнера ограничено.

На пульт оперативного дежурного отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило  сообщение о массовом дорожно- транспортном происшествии в районе  дома № 18  по улице Шефнера. В результате ДТП  один человек получил тяжелые травмы, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Сотрудники полиции установили, что водитель автомашины Honda Airwave, объезжая ДТП, на подъёме не справился с рулевым управлением и столкнулся с Toyota Vitz. После этого Honda покатилась вниз по дороге. Airwave врезался в автомашины SsangYong, Suzuki SX4, Subaru Forester, столкнувшиеся ранее.

В результате ДТП пострадала водитель SsangYong: женщина в момент ДТП стояла рядом со своим автомобилем, ее зажало между двумя транспортными средствами. С места автоаварии пострадавшую госпитализировали врачи скорой медицинской помощи.

В отношении водителя Honda Airwave возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего). Проводится административное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз.

До устранения последствий ДТП движение по улице Шефнера ограничено.

Отметим, что за прошедшие выходные дни на территории Приморского края зарегистрировано 407 дорожно-транспортных происшествий: 5 - с пострадавшими, 402 - с материальным ущербом. В результате автоаварий 2 человека погибли, 8 - получили травмы различной степени тяжести.

Метки: ДТП, МВД

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье осуждена бывшая сотрудница банка, которая похищала денежные средства своих клиентовВ Приморье осуждена бывшая сотрудница банка, которая похищала денежные средства своих клиентов
вчера, 20:50
Мошенница переводила деньги с чужих банковских счетов в течение пяти лет
В Семейный кодекс РФ могут внести поправки, упрощающие раздел имущества между бывшими супругамиВ Семейный кодекс РФ могут внести поправки, упрощающие раздел имущества между бывшими супругами
вчера, 17:50
Соответствующие поправки предложила Госдуме Общественная палата
Во Владивосток прибыл японский эсминец "Хамагири"Во Владивосток прибыл японский эсминец "Хамагири"
вчера, 13:50
В период стоянки запланировано проведение совещаний, товарищеских встреч по футболу и волейболу между моряками двух стран

Последние новости

В ТОР "Надеждинская" будет построен рыбопромышленный кластерВ ТОР "Надеждинская" будет построен рыбопромышленный кластер
вчера, 23:10
Переработка рыбы, которая позволит получить 20 тыс тонн филе ежегодно, будет осуществляться с высокой степенью автоматизации
Территория Монако увеличится за счет искусственного увеличения прибрежной полосыТерритория Монако увеличится за счет искусственного увеличения прибрежной полосы
вчера, 22:30
Монако пойдёт путём Гонконга
В Китае впервые успешно пересадили голову человека на трупеВ Китае впервые успешно пересадили голову человека на трупе
вчера, 22:00
Доктор Харбинского медицинского университета Жэнь Сяопин назвал это этапом подготовки к первой в мире трансплантации головы на живом человеке

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.11.2017 13:40
Прокурором Владивостока назначен Сергей Лубенец 3
09.11.2017 12:50
Что ждет Приморский край под руководством Андрея Тарасенко? 2
07.11.2017 16:00
Выборы Президента РФ – за кого проголосуют приморцы? 1
08.11.2017 13:50
Первым вице-губернатором Приморья вновь стал Александр Костенко 1
14.11.2017 16:30
Открытку с дополненной реальностью можно заказать в предновогоднем каталоге "Почты России" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+