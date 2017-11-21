Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства массового ДТП на улице Шефнера во Владивостоке

На пульт оперативного дежурного отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило сообщение о массовом дорожно- транспортном происшествии в районе дома № 18 по улице Шефнера. В результате ДТП один человек получил тяжелые травмы, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Сотрудники полиции установили, что водитель автомашины Honda Airwave, объезжая ДТП, на подъёме не справился с рулевым управлением и столкнулся с Toyota Vitz. После этого Honda покатилась вниз по дороге. Airwave врезался в автомашины SsangYong, Suzuki SX4, Subaru Forester, столкнувшиеся ранее.

В результате ДТП пострадала водитель SsangYong: женщина в момент ДТП стояла рядом со своим автомобилем, ее зажало между двумя транспортными средствами. С места автоаварии пострадавшую госпитализировали врачи скорой медицинской помощи.

В отношении водителя Honda Airwave возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего). Проводится административное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз.

До устранения последствий ДТП движение по улице Шефнера ограничено.

Отметим, что за прошедшие выходные дни на территории Приморского края зарегистрировано 407 дорожно-транспортных происшествий: 5 - с пострадавшими, 402 - с материальным ущербом. В результате автоаварий 2 человека погибли, 8 - получили травмы различной степени тяжести.