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Общество

20 ноября 2017, 13:50
Во Владивосток прибыл японский эсминец "Хамагири"

Во Владивосток прибыл японский эсминец "Хамагири"

В период стоянки запланировано проведение совещаний, товарищеских встреч по футболу и волейболу между моряками двух стран

Эсминец Морских сил самообороны Японии "Хамагири" в понедельник прибыл во Владивосток для участия в учении по поиску и спасению на море "Сарекс-2017", сообщает ЕНВ.

Первый заместитель главы администрации города Владивостока Константин Лобода провел протокольную встречу с делегацией морских сил самообороны Японии, которую возглавляет командир 15-й эскортной дивизии контр-адмирал Тэцуя Обата.

Константин Лобода пожелал японским военным морякам успешного выполнения всей программы визита и приятных впечатлений от посещения нашего города. Он подчеркнул, что взаимодействие военных кораблей Японии и Тихоокеанского флота – важная часть развития разностороннего сотрудничества. В этом плане у Владивостока - давние и прочные связи с городами Японии (среди них три побратима) в области экономики, образования, медицины, культуры, спорта. А традиции дружественных заходов во Владивосток кораблей сил самообороны Японии насчитывают около 20 лет и успешно развиваются. При этом буквально позавчера во Владивостоке с большим успехом, несмотря на непогоду, прошел красочный фестиваль культуры Японии, а также в течение года отмечен значительный рост потока в наш город японских туристов.

Тэцуя Обата, со своей стороны, отметил, что основной целью визита во Владивосток эскадренного миноносца "Хамагири", экипаж которого состоит из двухсот военных моряков, - проведение совместных учений по спасению на море с коллегами Тихоокеанского флота. Но при этом гости намерены познакомиться и с достопримечательностями Владивостока, как образно выразился Тэцуя Обата, "красивого города, который подарил нам даже этот снег".

Визит миноносца МССО Японии во Владивосток продлится до пятницы, 24 ноября.

Во время стоянки японского корабля во Владивостоке запланировано проведение организационных совещаний для согласования эпизодов учения, товарищеские встреч по футболу и волейболу между моряками двух стран. Для моряков МССО Японии запланирована культурная программа.

Кораблем-хозяином визита является большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов".

Ранее отряд кораблей МССО Японии в составе эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима" посещал Владивосток с 14 по 18 октября.

Метки: ВВО, Сарекс, учения, Япония

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