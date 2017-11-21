В Приморье инспектора отдела автотранспортного надзора осудили за взятку в 200 тысяч рублей

Советским районным судом города Владивостока вынесен приговор бывшему государственному инспектору отдела автотранспортного надзора, который осужден за получение взятки в виде денег через посредника за попустительство по службе, совершенное в крупном размере, сообщает ЕНВ со ссылкой на Прокуратуру края.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период, когда фигурант занимал должность старшего государственного инспектора отдела автотранспортного надзора Управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю.

Действуя через посредника (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), инспектор получил от руководителя автотранспортной компании взятку в виде денег в размере 200 тыс. рублей.

Так, денежное вознаграждение было передано за попустительство должностного лица по службе в пользу указанной компании, которое выражалось в сокращении фактов выявления административных правонарушений в ее деятельности, а также составление протоколов на должностных лиц (а не на юридическое лицо), с целью уменьшения суммы штрафа.

При получении денежных средств в октябре 2016 года фигурант был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. Взяткодатель действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, под контролем правоохранителей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления коррупционной направленности, суд приговорил его за содеянное к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Суд также лишил его права занимать определенные должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на 2 года 6 месяцев.