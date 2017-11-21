Япония предлагает России вместе выращивать клубнику на Курилах

Правительство Японии рассматривает совместный план выращивания клубники в теплицах на Курилах, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yomiuri Shimbun.

Японская сторона может предоставить технологии рекультивации и построить теплицы. Отмечается, что подобным способом с июля по ноябрь клубнику выращивают в северной японской префектуре Хоккайдо.

От России понадобится помощь властей в урегулировании налогообложения и местных жителей в самом процессе производства.

Ранее сообщалось, что часть проектов совместной хозяйственной деятельности Японии и России на Курильских островах будет реализована в 2019 году. Руководители рабочих групп по общей хоздеятельности начнут вырабатывать единые подходы, готовить технико-экономическое обоснование по конкретным проектам.

До этого на Курилы прибыла вторая бизнес-миссия из Японии. Целью японской делегации было изучить возможности Курильских островов для реализации совместной хозяйственной деятельности с Россией. По прибытию на Кунашир участники делегации разбились на пять тематических групп.

10 ноября премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония хотела бы "продвинуть работу" по заключению мирного договора с Россией. Главным спором в отношениях России и Японии является отсутствие мирного договора после окончания Второй мировой войны. Нерешённым остаётся вопрос вокруг южной части Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.