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В мире

19 ноября 2017, 20:00
Спецпосланник председателя КНР встретился в Пхеньяне с близкими помощниками Ким Чен Ына

Спецпосланник председателя КНР встретился в Пхеньяне с близкими помощниками Ким Чен Ына

Это первый визит в этом году высокопоставленного китайского чиновника в Северную Корею

Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина провел в Пхеньяне встречу с близкими помощниками северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает ЕНВ.

Заведующий Международным отделом ЦК КПК Сун Тао прибыл в столицу Северной Кореи в пятницу.

Сун Тао провел переговоры с заместителем председателя правящей в Северной Корее Трудовой партии Кореи Чхве Рён Хэ, который, как предполагается, является близким помощником Ким Чен Ына.

 Северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило в субботу о том, что Сун Тао подчеркнул надежду китайской стороны продолжать развитие традиционно дружеских связей между двумя странами. Сообщается также, что Сун Тао передал Чхве Рён Хэ подарки для северокорейского лидера.

Сун Тао провел в субботу встречу с заместителем председателя Трудовой партии Кореи Ри Су Ёном, который также является близким помощником Ким Чен Ына, отвечающим за международные отношения.

Метки: Китай, Северная Корея

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