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Общество

18 ноября 2017, 18:40
Госавтоинспекция: ситуация на дорогах Владивостока стабильна

Госавтоинспекция: ситуация на дорогах Владивостока стабильна

Движение по автодороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл возобновлено

Осадки в виде снега, прошедшие 17 ноября, осложнили  дорожную ситуацию в краевой столице, сообщает ЕНВ.

Всего с начала снегопада  в дежурную часть ГИБДД города поступило 345 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. 95% из них уже оформлено инспекторами дорожно-патрульной службы. Травмированных в результате ДТП нет.

Личный состав Госавтоинспекции города Владивостока переведен на усиленный режим работы. 

В настоящее время ограничен въезд автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, на территорию Надеждинского района, городов Владивосток и Артем.

Ограничение движения по автодороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл снято.

Движение в краевой столице нормализовано. Общественный транспорт ходит согласно расписанию.

В целях обеспечения возможности работы снегоуборочной техники, ГИБДД  Владивостока просит водителей не парковать свои транспортные средства вдоль проезжей части. Автолюбителям рекомендовано по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать предельную осторожность при передвижении, не нарушать скоростной режим, значительно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.

Метки: ГИБДД, снег

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