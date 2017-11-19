Китай построит самую быструю аэродинамическую трубу в мире для испытания новых видов вооружения

Китай построит самую быструю аэродинамическую трубу в мире. Она необходима для имитации полёта гиперзвуковых средств вооружения со скоростью до 12 километров в секунду. Гиперзвуковой самолет, летящий на этой скорости из Китая, может добраться до западного побережья Соединенных Штатов менее чем за 14 минут, сообщает ЕНВ.

Чжао Вэй, старший научный сотрудник, заместитель директора Государственной лаборатории Китайской академии наук, работающий над проектом, заявил, что исследователи стремятся к тому, чтобы труба была введена в эксплуатацию к 2020 году. "Это повысит возможность применения гиперзвуковых технологий, главным образом, в военном секторе, путем создания условий для гиперзвуковых полетов", - добавил Чжао Вэй.

Испытания значительно уменьшат риск сбоев при запуске испытательных гиперзвуковых самолетов. Самым мощным в мире аэродинамическим туннелем в настоящее время является LENX-X, построенный в американском штате Нью-Йорк. Данная установка работает со скоростью до 10 километров в секунду, что в 30 раз быстрее скорости звука. Гиперзвуковыми летательными аппаратами можно назвать транспортные средства, движущиеся со скоростью, в пять и более раз превышающей скорость звука.

В 2011 году американские военные протестировали беспилотный самолёт HTV-2, однако его полёт продолжался всего несколько минут, и "беспилотник" упал в Тихий океан. В марте нынешнего года Китай провел семь успешных испытательных полетов своего гиперзвукового планера WU-14, также известного как DF-ZF. Другие страны, включая Россию, Индию и Австралию, также уже испытали некоторые прототипы скоростного самолета, способного доставлять ракеты, включая ядерное оружие.

"Китай и США начали гонку гиперзвукового вооружения", - заявил профессор школы аэронавтики и инженерии Бэйханского университета (Пекин, КНР) Ву Дафан, получивший национальную награду за изобретение теплозащитного экрана, используемого на гиперзвуковых транспортных средствах в 2013 году. Ву Дафан работал над проектом гиперзвуковых крылатых ракет, космического аппарата, высокоскоростных беспилотных летательных аппаратов и других видов вооружения для Народно-освободительной армии Китая. Он отметил, что на территории Китая существует ряд гиперзвуковых аэродинамических труб, которые помогли обеспечить высокий уровень успешности испытаний сверхзвукового оружия.

"Новая аэродинамическая труба станет самой мощной и современной наземной испытательной установкой для гиперзвуковых самолетов в мире, - говорит Ву Дафан. - Это хорошая новость для нас. Я с нетерпением жду завершения проекта".

По словам Чжао Вэя, для создания необходимого воздушного потока в трубе будет осуществляться реакция кислорода, водорода и газообразного азота. В результате нее будет происходить серия взрывов с выделением одного гигаватта мощности в течение секунды.

Это, например, больше половины от общей мощности генераторов средней атомной электростанции.

При этом, по словам г-на Чжао, температура в трубе будет достигать 7727 градусов. Это почти на 50% больше, чем температура на поверхности Солнца. Поэтому гиперзвуковые самолеты должно быть покрыты специальными материалами, и в них должны применяться самые эффективные системы охлаждения. В противном случае, транспортное средство может легко отклониться от курса или вовсе расплавиться во время дальнего полета. Новая труба также будет использоваться для тестирования "скрамлета" - нового типа реактивного двигателя, разработанного специально для гиперзвуковых полетов. Традиционные реактивные двигатели не способны обрабатывать столь скоростные воздушные потоки.

Чжао Вэй добавил, что строительство нового объекта будет возглавляться той же командой, которая построила JK12 - высокоскоростную трубу, расположенную в Пекине. Она способна имитировать условия полета на высотах от 20 до 50 километров.

Цзян Цзунлинь, ведущий разработчик JF12, отмечает, что в конструкции JF12 не задействованы подвижные части, она требует более длительного срока испытаний и более мощного выделения энергии, чем в ранее разработанных аэродинамических трубах.

В статье, опубликованной в журнале National Science Review в прошлом месяце, Цзян Цзунлинь пишет, что влияние гиперзвуковых полетов на общество может быть "революционным".

"С гиперзвуковыми самолетами возможен двухчасовой перелет в совершенно любую точку мира, а стоимость космических полетов может быть сокращена на 99% с использованием технологий многоразового использования космических аппаратов, - пишет ученый. - Гиперзвуковой полет в обозримом будущем станет залогом национальной безопасности, а также видом обычного гражданского транспорта и ключом доступа к космосу".

Отметим, что скорость полета космических аппаратов, необходимая для выхода из атмосферы Земли, должна составлять не менее 11 километров в секунду.