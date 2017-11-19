Россия наложила десятое вето в ООН по вопросу Сирии

Россия в четверг наложила свое десятое вето в отношении действий Совета Безопасности ООН по вопросу Сирии с начала войны в 2011 году, блокируя тем самым подготовленную США резолюцию о возобновлении международного расследования того, кто является виновным в использовании химического оружия в Сирии, сообщает ЕНВ.

Резолюция нуждалась в девяти голосах, однако при вето со стороны США, Франции, России, Великобритании или Китая, она не может быть принята. Проект США поддержали 11 стран, Россия и Боливия проголосовали против него, а Китай и Египет воздержались.

Голосование вызвало словесную войну между Россией и Соединенными Штатами в Совете Безопасности. Интересно то, что это случилось спустя несколько часов после того, как пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Дональд Трамп считает, что он может работать с президентом России Владимиром Путиным по таким вопросам, как решение конфликта в Сирии.

Напомним, после атаки в Хан-Шейхуне 4 апреля, в результате которой погибли десятки людей, Соединенные Штаты нанести ракетные удары по сирийской авиабазе. Представитель США в ООН Никки Хейли предупредил после голосования в четверг в Совете: "Мы сделаем это снова, если будем должны".

Российский представитель в ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции США не сбалансирован. "Нам нужен надежный профессиональный механизм, который поможет предотвратить распространение угрозы химического терроризма в регионе, а вам нужна марионетка, чтобы манипулировать общественным мнением", - заявил Небензя.

Российская сторона предложила на рассмотрение Совете Безопасности проект, предлагающий возобновить расследование, известное как "Объединенный следственный механизм". При этом, после голосования по проекту, предложенному США, Боливия попросила провести голосование по российской резолюции. В результате, и она голосование в СБ ООН не прошла, получив всего четыре голоса при семи против и четырех воздержавшихся. Небензя заявил, что он "глубоко разочарован", и те, кто голосовал против российского проекта "несут всю полноту ответственности за прекращение деятельности "Объединенного следственного механизма".

В преддверие голосования, в четверг Дональд Трамп призвал Совет Безопасности возобновить обсуждение, заявив, что это необходимо "для предотвращения использования Асадом химического оружия".

В то время как Россия согласилась на создание "Объединенного следственного механизма" в 2015 году, она последовательно ставила под сомнение его выводы, в одном из которых говориться, что сирийское правительство несколько раз использовало хлор в качестве оружия.