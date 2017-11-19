Алкоголь способен вызывать рак, а специальный пластырь может помочь избавиться от аллергии на арахис

Согласно последним исследованиям ученых, даже один алкогольный напиток в день может увеличить риск развития рака. Между тем, в США учёные разработали пластырь, способный помочь излечить аллергию на арахис. Об этих двух открытиях - в материале ЕНВ.

Новое исследование ученых связывает 3,5 процента всех смертей от рака с потреблением алкоголя. Вы наслаждаетесь случайным коктейлем? Остерегайтесь: даже умеренное потребление алкоголя может увеличить риск развития рака, согласно новому отчету.

Исследователи из Американского общества клинической онкологии недавно провели эксперимент, опубликованный в журнале "Клиническая онкология", чтобы определить связь между употреблением алкоголя и болезнью. Они рассмотрели несколько случаев, где выявили взаимосвязь между алкоголем и раком. После сбора всех данных они пришли к выводу, что около 3,5% всех смертей от рака связаны с потреблением алкоголя.

"Влияние употребления алкоголя в качестве фактора, влияющего на рак, часто недооценивается, - заявили в организации. - Соотношения между употреблением алкоголя и риском заболевания раком постоянно наблюдались независимо от конкретного типа алкогольных напитков"".

Исследователи и ранее отмечали, что наибольший риск развития рака существует у людей, серьёзно злоупотребляющих алкоголем, а также у курящих. Однако, согласно новому исследованию, и умеренное употребление алкоголя тоже довольно рискованно. Ученые охарактеризовали умеренность в потреблении алкоголя для мужчин и женщин по-разному. Для мужчин - это два спиртных напитка в день, а для женщин - один.

Самые характерные вид онкологии для пьющих людей - рак горла, языка и молочной железы. Но исследователи не предлагают полностью избавиться от алкоголя. Они просто хотят, чтобы люди признавали, что чрезмерное употребление алкоголя может негативно повлиять на лечение рака, если онкология все-таки была выявлена. Они также отмечают, что снижение потребления алкоголя является профилактикой от раковых заболеваний. Ученые также надеются изучить эту проблему подробнее. Сейчас ведётся исследование того, кто в большей степени из числа пьющих людей подвержен раковым заболеваниям.

Учёные разработали пластырь, способный помочь излечить аллергию на арахис

Разработанный экспериментальный пластырь американских ученых, который обеспечивает высокую дозу арахисового белка, уже показал эффективность в снижении аллергических реакций у детей и взрослых. Об этом сообщили исследователи на той неделе, во вторник.

Около двух процентов детей в США, страдающих аллергией на арахис, могут с помочью этого пластыря избежать её вообще. По словам исследователей, число аллергиков на арахис растет. В исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации, участвовал 221 человек всех возрастов, страдающий арахисовой аллергией.

Участники были случайным образом распределены по трем группам, каждый из которых носил пластырь с элементами арахиса в разных дозах. Четвертая группа получала плацебо ("пустышку"). Исследование было разработано для того, чтобы проверить, какая доза оказалась самой эффективной, а также насколько хорошо она будет действовать в течение года.

В результате эксперимента, самая высокая доза в 250 мкг оказалась наиболее эффективной и помогла половине пациентов, которые носили соответствующий пластырь. Любопытно, что пластырь с плацебо помог одной четверти пациентов.

Успешно прошедшими испытания считались те пациенты, которые, по результатам эксперимента, могли принять без побочных последствий от 1000 мг арахисового белка, либо если, они смогли без осложнений съесть определенное количество арахиса, в 10 раз превышающее порог для аллергиков.