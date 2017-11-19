Предприниматели поговорили с прокурором Приморского края

"Открытый разговор с прокурором" состоялся в рамках ежегодной краевой конференции предпринимателей Приморского края, которая прошла во Владивостоке 17 ноября. Прокурор Приморского края Сергей Бессчастный при поддержке уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Марины Шемилиной провел встречу в формате открытого диалога, помогая предпринимателям разобраться в наболевших вопросах, сообщает ЕНВ.

Свое выступление Сергей Алексеевич начал с краткого доклада, в котором он осветил некоторые важные аспекты, касающиеся работы прокуратуры и привел конкретные цифры. В частности, прокурор Приморья рассказал, что законность проведения контролирующими органами мероприятий в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей проверяется на постоянной основе.

"По результатам проверок, прокуратурой было выявлено более 1000 нарушений закона и принято свыше 600 мер реагирования. Так, были выявлялись факты проведения контрольных мероприятий при отсутствии на то оснований, вскрыты многочисленные нарушения пори оформлении распоряжений проведения проверок и проверочных мероприятий", – сказал он.

Важным источником сведений о проведении контурных проверок, отметил Сергей Бессчастный, является Федеральная государственная информационная система единого реестра проверок. В результате ее мониторинга прокурорами удалось выявить на сегодняшний день более 120 нарушений, принято 80 мер реагирования.

В докладе была затронута тема нарушения прав резидентов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. В частности, прокурор сказал: "Учитывая реализацию на территории Приморского края масштабных инфраструктурных проектов, особое внимание уделяется вопросам защиты прав резидентов СПВ и ТОР, а также инвесторов. В результате проверок, было выявлено свыше 160 нарушений, принято порядка 100 мер реагирования. При активном участии прокуратуры, были разработаны и приняты регламенты по оказанию государственных муниципальных услуг, предусмотренное предоставление налоговой льготы по налогу на прибыль и на имущество организации. Также, были вскрыты нарушения порядка и сроков проведения проверок в отношении резидентов ТОР, принято почти 20 мер реагирования".

Сергей Бессчастный заявил, что свыше 1800 нарушений, выявленных прокуратурой, касались земельного законодательства. Из них было принято более 1300 мер прокурорского реагирования.

"Остро стоят вопросы о защите прав резидентов СПВ. К примеру, по заявлениям о предоставлении земельных участков в отраслевой департамент положительные решения приняты только в 8% случаев. Только после вмешательства прокуратуры еще четыре заявления резидентов были рассмотрены департаментом в законном порядке", - пояснил прокурор. По его словам, в приоритете рассмотрения прокуратурой вопросов исполнения государственными муниципальными заказчиками обязательства контрактов.

"Данная проблематика сохраняется уже длительное время. Принимаемые меры, безусловно, оказывают положительное воздействие. Только в этом году по результатам рассмотрения актов реагирования, администрация края вернула задолженность индивидуальным предпринимателям в размере около 400 млн. рублей. В то же время, данный вопрос не снимается с повестки дня, так как размер задолженностей на сегодняшний день остается по-прежнему значительным - порядка 600 млн. рублей. Неисполнение заказчиками своих обязанностей влечет не только нарушение прав предпринимателей, но и нагрузку на бюджет в виде штрафов", - сказал прокурор.

На вопрос одного из предпринимателей, что делать, когда обязательства по госсконтрактам не исполняются, прокурор ответил: "Неисполненный контракт ведет целую цепочку проблем – дефицит средств приводит к задержке заработной платы сотрудников, что, в свою очередь, делает руководителя предприятия фигурантом уголовно-процессуальной оценки, потому что несвоевременная выплата зарплат нарушает закон. Однако, все эти финансовые обязательства по госконтрактам предусмотрены бюджетом. Логическая цепь очевидна и понятна. Я уже говорил на эту тему с врио губернатора Приморского края и мы пришли к соглашению, что в этом вопросе должна быть стерильная чистота. Как говорится, взяли на себя обязательства – исполняйте. Совету всем, кто столкнулся с такой непростой ситуацией, смело писать заявления в органы прокуратуры, мы будем стоять за вас "горой" и привлекать к ответственности муниципальных госзказчиков вплоть до полного погашения задолженностей. Надеюсь, тот комплекс мер, который мы предпринимаем, позволит изменить ситуацию к лучшему".

На вопрос "как бороться с нелегальными рынками во Владивостоке и что делать законопослушным предпринимателям с теневым бизнесом, который составляет им огромную конкуренцию", - прокурор дал развернутый ответ, который сводился к мысли "создавать легальному рынку условия лучшие, чем есть у "теневого", тогда и уход в "тень" потеряет смысл".

От "болезни XXI века" под названием "взятничетво" Сергей Бессчастный порекомендовал одно действенное лекарство - полицию. "Если бы все предприниматели, столкнувшиеся с вымогательством ресурсов или денег, привлекали правоохранительные органы, например, "давали взятку" под контролем полиции с целью фиксирования и выявления коррумпированных лиц, я уверен, что такие "примеры" быстро отбили бы желание "требовать на лапу", - сказал он.

Один из вопросов, прозвучавших в рамках встречи, коснулся применения мер процессуального принуждения в отношении предпринимателей. Прокурор пояснил, что в текущем году по уголовной ответственности за совершение мошеннических действий, невыплату зарплаты, растратам, незаконной организации азартных игр и подобным статьям, было привлечено предпринимателей в количестве 211 человек.

"С ходатайством об избрании меры пресечения следственные органы пошли в суд в отношении 12 человек, из которых, по факту было арестовано 11. На общий вал регистраций правонарушений, 11 человек - это очень небольшие цифры", - отметил Сергей Бессчастный.

В целом, на все многочисленные вопросы, заданные прокурору в ходе открытого диалога, были даны исчерпывающие ответы. В завершении встречи, прокурор Приморского края подчеркнул, что защита прав предпринимателей и инвесторов была и остается важнейшим направлением надзорной деятельности прокуратуры. Сергей Бесчастный обратился к предпринимателям с рекомендацией проявлять большую активность:

"Хочу напомнить, что органы прокуратуры всегда стремятся взаимодействовать с вами и по возможности помочь. По инициативе генеральной прокуратуры с апреля месяца введен день приема предпринимателей, но активности мы не наблюдаем. За полгода к нам обратилось всего 14 человек. Поэтому, я рад, что сегодня на встречу со мной пришло большое количество людей, заинтересованных в получении ответов на свои вопросы", - подитожил пон .