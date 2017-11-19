За сутки во Владивостоке зарегистрировано 263 сообщения о ДТП

За сутки на пульт дежурного Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку поступило 263 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях на территории города, травмированных в результате ДТП нет. Большинство автоаварий имели массовый характер. Сегодня с 08.00 зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, сообщает ЕНВ.

В настоящее время ограничен въезд на территорию города Владивостока автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза. Закрыта автодорога Де-Фриз - Седанка - Патрокл для проезда всех транспортных средств.

На проезжей части наблюдается снежный накат и гололедные явления, затруднено движение на спусках и подъемах. В связи с этим, ГИБДД рекомендует жителям Владивостока проявлять максимальную осторожность при движении.

Для необходимости ликвидации последствий снегопада, а также в целях обеспечения возможности работы снегоуборочной техники, ГИБДД Владивостока просит водителей не парковать свои транспортные средства вдоль проезжей части.

Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок на личном транспорте. В случае, когда это невозможно, настоятельно рекомендуется строго придерживаться Правил дорожного движения - соблюдать безопасную скорость движения, дистанцию и интервал. Обязательно использовать ремни безопасности, детские удерживающие устройства.