Первый снег во Владивостоке сковал движение во всех направлениях

В Приморском крае циклон, вызвавший обильный снегопад, серьезно осложнил дорожную обстановку. Осадки вызвали гололёдные явления, в ряде районов края - метель и снежные заносы, сообщает ЕНВ.

По прогнозам синоптиков, осадки закончатся к середине ночи, выпадет от 3 до 6 мм снега.

Плохая видимость привела к росту дорожно-транспортных происшествий. С начала снегопада во Владивостоке зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, пострадавших нет.

Запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию краевой столицы.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение транспорта затруднено на Золотом мосту, улицах Светланская, Некрасовская, проспекте 100-летия и улице Маковского. На территории города зарегистрировано большое количество ДТП. По информации от администрации Владивостока, перекрыто движение по объездной "Седанка - Патрокл", также до 6:00 18 ноября ограничено движение большегрузов на выезде с территории порта.