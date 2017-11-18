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Общество

17 ноября 2017, 16:40
Научная работа Приморского океанариума станет основой для пополнения первого в мире "биобанка"

Научная работа Приморского океанариума станет основой для пополнения первого в мире "биобанка"

В декабре 2017 года "биобанк" начнет прием на хранение различных биоматериалов

Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН в рамках работы по защите и изучению морских млекопитающих создает во Владивостоке уникальный роботизированный комплекс по хранению биологических материалов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Дальневосточные ученые, изучающие жизнь морских млекопитающих, скоро получат уникальную возможность работы с биоматериалом всех животных, обитающих в Приморском океанариуме. На территории ФГБУН "Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН" (ННЦМБ ДВО РАН), расположенный во Владивостоке на улице Пальчевского, оборудован уникальный "биобанк", где будет размещаться и храниться биологический материал, полученный от морских млекопитающих. А сами морские млекопитающие обитают в Приморском океанариуме, который является филиалом ННЦМБ ДВО РАН. 

Как рассказала заместитель директора ННМЦБ ДВО РАН Татьяна Орлова, сегодня биобанк проходит проверку в тестовом режиме. Уже в декабре этого года "биобанк" начнет прием на хранение различных биоматериалов, в том числе морских млекопитающих (сыворотка крови, например), но обязательно после проведения предварительного тщательного исследования - его генетической и биохимической паспортизации. Материалы, которые могут быть взяты "биобанком" на "вечное" хранение, должны соответствовать самым современным мировым требованиям, предъявляемым к хранению материала в таких системах. Уникальный роботизированный комплекс "биобанка" Национального научного центра морской биологии ДВО РАН позволяет не только поддерживать требуемый для хранения температурный режим, но и оперативно (за несколько секунд) находить каждый образец, необходимый для работы ученых, учитывая, что емкость хранилища составляет 120 000 единиц хранения).

"В мировой практике отнюдь не редкими явлениями становятся случаи массовой гибели морских млекопитающих, обитающих как в природных условиях, так и в неволе - рассказывает Инесса Дюйзен, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, специалист в области молекулярной и клеточной нейробиологии, сегодня морские млекопитающие являются одними из самых неизученных, загадочных и уязвимых объектов животного мира нашей планеты. - В силу того, что особенности работы их иммунной системы, характер метаболических и гормональных процессов, способы развития защитных реакций изучены очень плохо, зачастую сложно объяснить, в каком случае среда обитания является для них агрессивной и некомфортной. Поэтому Приморский океанариум на острове Русский является уникальной научной площадкой для изучения физиологии морских млекопитающих, их способности к адаптации, к длительной задержке дыхания под водой, удивительных свойств их нервной системы. Исследования, которые уже проводятся в Приморском океанариуме на самом современном оборудовании, могут стать основой для открытий мирового уровня, в том числе - для понимания механизмов регенерации тканей, работы слуховой и зрительной систем. Тщательное изучение биохимических параметров животных, механизмов их сопротивляемости (или чувствительности) к инфекциям необходимо и для правильной постановки диагноза, выбора правильных методов лечения в случае заболевания животного. Сегодня мировой опыт насчитывает очень небольшое число научных статей, посвященных уникальным свойствам организмов разных видов морских млекопитающих. Поэтому научная работа сотрудников ННЦМБ ДВО РАН в Приморском океанариуме позволит значительно расширить наши знания о физиологии эти удивительных животных, что совершенно необходимо для решения вопроса их сохранения и защиты".

"Сегодня все чаще ставится вопрос освоения Арктики. Не только Россия, но и другие страны, стремятся освоить данную территорию, - рассказывает Татьяна Орлова. - Это очень хорошо для экономики, но мы все просто обязаны изучать вопрос вмешательства человека в уникальную арктическую и дальневосточную природу, ведь это влияние наряду с глобальным потеплением может отрицательно отразиться на морском биоразнообразии.  И особенно это касается самого уязвимого и хрупкого звена - млекопитающих. Нужно сделать все для того, чтобы техногенное влияние человека на эту территорию не нарушило жизнь находящихся там биологических систем. В настоящее время глобальное потепление является одной из актуальных проблем в отношении морских животных. Кстати, жителям Приморья было бы интересно узнать, что Японское море, которое нас окружает, "нагревается" довольно быстро. В среднем, за последние тридцать лет его температура воды поднялась почти на два градуса. Для человека это незаметно, а вот для морских экосистем - это реальная угроза. И важно помнить, что главная идея организации Приморского океанариума состояла не в том чтобы открыть на востоке России очередной аквариум (пусть даже очень качественный), а создать уникальный - первый в России (а может быть, и в мире) - научно-образовательный центр, который объединит усилия авторитетных ученых, специалистов морского заповедника и "океанариумщиков" для  изучения и сохранения уникального морского биоразнообразия нашей Родины".

Метки: биобанк, ДВО РАН, Приморский океанариум

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