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Общество

17 ноября 2017, 16:20
Жители Дальнегорска помнят героев Гражданской войны
Жители Дальнегорска помнят героев Гражданской войны
Жители Дальнегорска помнят героев Гражданской войны
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Жители Дальнегорска помнят героев Гражданской войны

Вдоль трассы Дальнегорск-Рудная пристань установлены три памятника героям Гражданской войны

Коллектив горнохимического комбината "Бор" Дальнегорского городского округа помнит героев Приморья прошлых лет, сообщает ЕНВ.

Напомним, что 50 лет тому назад, в ноябре 1967 года, комсомольцы Приморского горнохимического комбината установили на 4-ом километре автотрассы Дальнегорск-Рудная пристань памятник герою Гражданской войны партизану Сергею Васильевичу Архипову.

Как писала в те годы дальнегорская газета "Трудовое слово", памятник этот на придорожном веселом пригорке был установлен на месте гибели одного из активных участников партизанского движения в Приморье, руководителя разведки подпольного ревкома Тетюхе, павшего 9 сентября 1919 года в перестрелке с разъездом белогвардейцев.

Сам партизан Сергей Архипов в тридцатые годы по моде тогдашнего периода истории Советского Союза, был перезахоронен в братской могиле партизан Тетюхинского отряда, погибших в годы гражданской войны. Могила эта находится сегодня на старом городском кладбище.

Нашему изданию в ходе поездки на места боев партизан Тетюхе удалось разузнать: сто лет тому назад большая семья Архиповых проживала в поселковом микрорайоне "Склад руды", где заканчивалась канатная дорога с Верхнего рудника. Здесь начиналась узкоколейка Бриннера для доставки руды на пристань, недалеко от железной дороги жили Архиповы.

Старший брат Сергея Архипова был большевиком, работал машинистом паровоза, он же познакомил Сергея с большевистским подпольем Тетюхе.

Как рассказала корр. ЕНВ одна из ветеранов предприятия, она 50 лет тому назад лично участвовала в открытии памятника партизану Архипову: "Памятник герою поставили осенью, в канун 50-летия Октября. А вот его торжественное открытие случилось все же весной 1968 года. Нас, комсомольцев "Бора", привезли к памятнику на автобусе, говорили речи и о самом Архипове, и о гражданской войне. Сказали, что шел Архипов с партизанами с разведки из Рудной пристани, встретили их на дороге белоказаки, был бой, многие погибли… Потом мы, конечно, накрыли стол, помянули партизан".

Следует отметить, что вдоль трассы Дальнегорск-Рудная пристань установлены три памятника героям Гражданской войны, и все они благодаря жителям северного моногород Приморья находятся в хорошем состоянии. 

Метки: Гражданская война, Дальнегорск, памятник

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