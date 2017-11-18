Путин провёл совещание по вопросам развития дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда"

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу развития дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда". Путин заметил, что это, с одной стороны, вопрос текущей повестки дня в сфере судостроения, но это всё-таки не рутинный вопрос. Было отмечено, что вопрос касается развития судостроения в важнейшем регионе в современной обстановке - на Дальнем Востоке. Это, в свою очередь, влияет и на освоения Арктики, Северного морского пути, на укрепление потенциала отечественного ТЭКа и других отраслей строительства и для дальнейшего развитие судостроительного комплекса "Звезда", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В сентябре прошлого года были запущены в строй первые производственные объекты. Этой же осенью по заказу Роснефти начато строительство четырёх судов снабжения усиленного ледового класса. Эксперты отмечают, что и темпы строительства, темпы работ в судостроительном комплексе должны сохраняться и выдерживаться так же, как это было до сих пор.

"Как мы уже говорили, для успешной деятельности предприятия нужно обеспечить эффективную загрузку его мощностей, сформировать устойчивый, долгосрочный спрос на выпускаемую продукцию. Знаю, что утверждён перспективный план загрузки "Звезды" до 2035 года. Мы ещё на самом предприятии об этом говорили, когда я был там последний раз. И этот план, конечно, должен чётко выполняться, причём не только Роснефтью, но и другими заказчиками", - отметил президент.

На совещании поднимались вопросы о том, как сейчас продвигается заключение контрактов, своевременно ли заказчики передают технические требования на строительство судов и морской техники. Также обсуждались критерии того, что дополнительно планируется предпринять для обеспечения стабильной загрузки предприятий. Отмечалось, что заказчики, размещая заказы, должны быть уверены в чётком исполнении контракта, знать, что получат продукцию надлежащего качества по экономически обоснованной цене и в установленные сроки. На этот счёт собственники верфи должны будут давать определенные финансовые гарантии.

"Да, занимается этим Роснефть, но она занимается по моему поручению. Это не только задача Роснефти, это задача всей российской промышленности, судостроительной отрасли. Это вообще общегосударственная задача – развитие производственных мощностей и создание современных рабочих мест на Дальнем Востоке. Поэтому я прошу вас не воспринимать это как ведомственную, узкоотраслевую или узкофирменную задачу. Это наша с вами общая ответственность", - сказал Владимир Путин.

Также был поднят вопрос о предоставлении судам, плавающим под российским флагом, исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северного морского пути. По мнению экспертов, этот шаг позволит нарастить объёмы морских перевозок, будет укреплять позиции отечественных судоходных компаний, создаст дополнительные возможности для обновления принадлежащего им флота. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Государственной Думе. Отмечается, что он будет принят уже в скором времени. Также есть предложения распространить эту норму и на другие морские акватории России.

Напомним, на базе завода "Звезда" создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год. В ближайшие годы здесь должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки. Завершить все этапы строительства планируется в 2024 году, к этому времени на предприятии будет создано более 5,5 тысяч рабочих мест.

Комплекс "Звезда" является якорным резидентом судостроительной ТОР "Большой камень". Сейчас в этой ТОР запущено 12 производств на более чем 163 млрд рублей. Всего подано 27 заявок на реализацию инвестпроектов на 178 млрд рублей.

Отметим, что благодаря инструментам экономической политики - территориям опережающего развития, Свободному порту Владивосток, целевой поддержки производств - в Дальнем Востоке запущено почти 960 инвестиционных проектов. Дан запуск мега-проектам как строительство Амурского газоперерабатывающего завода компанией Газпром с общим объемом инвестиций 690 млрд рублей и Амурского газохимического комбината компанией СИБУР в ТОР "Свободный", создание логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ) в ТОР "Надеждинская" с объемом инвестиций более 5 млрд рублей и ряд других. До 2025 года будет создано 114,5 тысяч новых рабочих мест.