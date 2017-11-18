Приморцы могут принять участие в бесплатном вебинаре об инвистиционных проектах в Сибири

Компания Vostock Capital, 30 ноября, в 18.00, приглашает принять участие в бесплатном вебинаре на тему "Инвестиционный потенциал АПК Сибири", сообщает ЕНВ.

На вебинаре эксперты расскажут о векторах развития отрасли и поделятся успешными практическими примерами реализации проектов в Сибирском Федеральном округе РФ.

На вебинаре можно будет узнать о реальном состоянии отрасли и современных тенденциях в сельском хозяйстве Сибири, об опыте коллег в развитии сельскохозяйственного бизнеса, получить информацию об успешных инвестиционных проектах Сибири.

Вебинар проводится в рамках подготовки к 3-му ежегодному международному форуму и выставке "Агро Сибирь и Дальний Восток" (Новосибирск, 25-26 апреля).

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