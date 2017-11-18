Subaru отзывает 395 тысяч автомобилей после обнаружения нарушений при проверках

Корпорация "Subaru" была вынуждена отозвать 395 тысяч транспортных средств в четверг после того, как выяснилось, что автопроизводитель разрешал неквалифицированным работникам проводить заключительные испытания на двух своих заводах. Такая практика продолжалась более 30 лет, сообщает ЕНВ.

Японский автопроизводитель отозвал машины девяти своих моделей, в том числе, спортивный автомобиль "86", изготовленный Subaru для корпорации Toyota Motor. Первоначально автопроизводитель рассчитывал на отзыв 255 тысяч машин, однако впоследствии из-за сложности обнаружения моделей, с которыми работал неквалифицированный персонал, это число увеличилось.

В Subaru признали, что они разрешили несертифицированному персоналу проводить заключительные испытания на двух своих заводах в префектуре Гумма, расположенных к северу от Токио, что нарушает требования министерства транспорта. Ведомство провело проверку двух заводов Subaru в прошлом месяце. Тогда транспортные власти страны вынесли предписание Subaru сообщить о мерах по профилактики в течение 30 дней.

Между тем, на прошлой неделе Subaru понизила прогноз прибыли за текущий финансовый год, поскольку компания ожидает потратить 10 миллиардов иен (около 88 миллионов долларов) на решение текущей проблемы.

Инцидент с Subaru стал вторым подобным случаем в стране после проверок министерства транспорта. До этого аналогичные нарушения были обнаружены в Nissan Motor. В компании временно прекратили выпуск автомобилей на всех шести японских заводах в октябре после того, как было обнаружено, что тесты автомобилей были проведены не надлежащим образом.

Однако, не только автопроизводители столкнулись со скандалами за последнее время.

Например, в этом году японский сталелитейный завод Kobe Steel Ltd был заподозрен в фальсификации данных, впоследствии он был лишён сертификата качества. Между тем, услугами Kobe Steel Ltd пользовались 525 компаний, причем совершенно разного профиля, начиная от ведущих автогигантов до производителей высокоскоростных поездов.