Гимн Италии получил статус официального

"Песнь Итальянцев", использовавшаяся в качестве гимна страны практически около семидесяти лет, получила официальный статус. Теперь строчки из гимна были добавлены в конституцию Италии, сообщает ЕНВ.

В 1946 году совет министров Италии выбрал эту музыкальную композицию в качестве временного гимна страны. Он исполнялся на различных мероприятиях, хотя официального статуса он не имел.

Между тем, 16 ноября 2017 года Комиссия по конституционным делам сената Италии исправила это историческое недоразумение, присвоив "Песне Итальянцев" официальный статус с занесением в конституцию.

Сам текст для музыкальной композиции был написан ещё в 1849 году итальянским поэтом Гоффредо Мамели. Музыка была написана уже позже композитором и певцом Микеле Новаро.

Несмотря на то, что дискуссии о принятии гимна в качестве официального велись достаточно давно, проблема была решена только сейчас.