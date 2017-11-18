В Китае 130 чиновников привлечены к ответственности за допущенный экологический ущерб

130 чиновников на уровне управлений (ведомств, служб и т.п.) из восьми регионов Китая были привлечены к ответственности за допущенный экологический ущерб, сообщает ЕНВ.

Власти провинций Хэйлунцзян, Цзянсу, Цзянси, Хэнань и Юньнань и трех автономных районов - Внутренней Монголии, Гуанси и Нинся, где прошли первые раунды центральных экологических инспекций, обнародовали решения по выявленным в ходе экологических проверок проблемам.

Как рассказал замглавы Государственной канцелярии по контролю и проверке в сфере экологии и охраны окружающей среды Лю Чангэнь, первые 8 центральных инспекционных групп проводили в этих провинциях и автономных районах проверки в июле-августе 2016 года, о результатах которых местные власти были осведомлены в ноябре 2017 года. Тогда же был поднят вопрос о привлечении к ответственности виновных в допущении вреда экосистеме.

Всего в восьми регионах были привлечены к ответственности 1140 должностных лиц, в том числе 130 на уровне управлений. В частности, четверо из этих высокопоставленных чиновников переданы в руки правосудия.

Согласно обнародованной информации, в числе привлеченных к ответственности - 46 членов парткомов, 299 членов местных администраций, 666 из структур, подчиненных парткому или администрации, 49 из госпредприятий и 80 из других органов. Количество привлеченных к ответственности приходится на природоохранные ведомств - 193 человека.