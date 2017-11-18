Командующий ТОФ и руководство Приморского края обсудили перспективы сотрудничества флота и региона

В ходе рабочей встречи, которая прошла во Владивостоке, командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обсудили вопросы практического взаимодействия структур флота и краевой администрации в различных сферах, сообщает ЕНВ.

"Мы очень гордимся, что именно в Приморье базируется штаб Тихоокеанского флота. Есть много направлений, по которым мы можем работать вместе. В частности, проведение общественно значимых для флота и края мероприятий. В следующем году мы отмечаем 80-летие региона, понадобится и ваша помощь в организации и подготовке празднования. В свою очередь, мы тоже готовы обеспечить всю необходимую поддержку при проведении мероприятий и проектов Тихоокеанского флота", – подчеркнул Андрей Тарасенко.

В частности, были согласованы основные направления совместной работы командования ТОФ и руководства края в вопросах сохранения исторического и культурного наследия региона, планирования и проведения имиджевых общественно-значимых мероприятий. Также на рабочей встрече был затронут вопрос совершенствования механизма взаимодействия флота и администрации Приморья при возникновении ситуаций, требующих оперативного решения.

Командующий Тихоокеанским флотом и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края договорились о продолжении и качественном развитии двустороннего взаимовыгодного сотрудничества флотских и региональных структур.