Андрей Тарасенко назначил Валентина Дубинина вице-губернатором по сельскому хозяйству

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края выбрал заместителя по вопросам сельского и рыбного хозяйства. Врио вице-губернатора станет Валентин Дубинин, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Имя нового вице-губернатора глава Приморья озвучил в ходе совещания с руководителями предприятий торговли в четверг, 16 ноября.

"Выбрал нового вице-губернатора - это Валентин Дубинин. Он знает сельское хозяйство, хорошо знает жизнь села. Я ему срок поставил год, он говорит, что у него тоже душа болит за это направление, и постарается мне помочь, чтобы развить сельское хозяйство в Приморье. Все, что было брошено, не развивалось, надо восстанавливать", - заявил Андрей Тарасенко.

Планируется, что новый вице-губернатор будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, природных ресурсов и охраны окружающей среды.