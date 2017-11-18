Андрей Тарасенко назначил Валентина Дубинина вице-губернатором по сельскому хозяйству

Он будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, природных ресурсов и охраны окружающей
Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края выбрал заместителя по вопросам сельского и рыбного хозяйства. Врио вице-губернатора станет Валентин Дубинин, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.
Имя нового вице-губернатора глава Приморья озвучил в ходе совещания с руководителями предприятий торговли в четверг, 16 ноября.
"Выбрал нового вице-губернатора - это Валентин Дубинин. Он знает сельское хозяйство, хорошо знает жизнь села. Я ему срок поставил год, он говорит, что у него тоже душа болит за это направление, и постарается мне помочь, чтобы развить сельское хозяйство в Приморье. Все, что было брошено, не развивалось, надо восстанавливать", - заявил Андрей Тарасенко.
Планируется, что новый вице-губернатор будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Валентин Степанович Дубинин родился 15 января 1946 года в селе Спасское Приморского края.
В 1969 году окончил Приморский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик сельского хозяйства". В 1982 году окончил Хабаровскую высшую партийную школу.
Работал инженером-механиком, директором Черниговского молокозавода. С 1971 года замещал должность инструктора Черниговского РК КПСС, первого секретаря Черниговского РК ВЛКСМ, инструктора отдела организационно-партийной работы Приморского крайкома КПСС, второго секретаря Черниговского РК КПСС, председателя Черниговского райисполкома, первого секретаря Анучинского РК КПСС, главы администрации Анучинского района.
В 1993 году стал первым заместителем главы Администрации, позже - первым вице-губернатором Администрации Приморского края.
С 2001-2008 годы - начальник управления, заместитель управляющего, управляющий филиалом "Дальневосточный" ОАО "Альфа-банк".
8 октября 2006 года был избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края четвертого созыва по списку Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Работал в комитете по регламенту, депутатской этике и организации работы краевого парламента.
С 26 сентября 2012 года – депутат Законодательного Собрания Приморского края пятого созыва от партии "Единая Россия".
Имеет государственные награды - два Ордена Почета, медаль "300 лет Российскому флоту".
Метки: АПК