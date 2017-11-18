Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

17 ноября 2017, 12:20
Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности губернаторов

Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности губернаторов

Согласно указу, высшие должностные лица субъектов до 1 октября каждого года должны предоставлять доклады о достигнутых успехах и планах развития

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", согласно которому утвердил перечень из 24 критериев для оценки эффективности работы органов исполнительной власти в российских регионах, сообщает ЕНВ.

Указ параллельно признает утратившим силу предыдущий аналогичный документ от 21 августа 2012 года, содержавший 11 критериев для оценки эффективности работы региональных властей.

Так, одним из пунктов нового указа президента стала необходимость регионов до 1 октября каждого года представлять в правительство страны доклады о достигнутых результатах деятельность органов исполнительной власти субъекта. Помимо этого, губернаторы должны представить правительству план работы органа на ближайшие 3 года. В указе отмечается, что Республика Крым и город Севастополь будут рассматриваться Правительством в отдельном порядке. Особенности оценки показателей республики пока не объявляются. Конкретная методика оценки и критерии исполнительной деятельности будут разработаны правительством в течении 2018 года. Общие положения будут доступны уже после 1 июля следующего года.

Те субъекты страны, которые по ходу проверки будут показывать наивысшие экономические результаты, смогут получить гранты в виде межбюджетных трансфертов. Контролировать деятельность исполнительных органов регионов будет лично президент страны. Среди показателей, по которым будет вычисляться эффективность или неэффективность исполнительного органа - ожидаемая продолжительность жизни, динамика реальной среднемесячной заработной платы, отношение доходов к товарам и услугам первой необходимости за вычетов налогов и других обязательных платежей. Также в критерии оценки вошли - доля преступности, доступность жилья, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, коэфициент рождаемости и некоторые другие. Следует также упомянуть, что до 1 марта следующего года правительству страны необходимо представить проект указа по оценке исполнительных органов федерального уровня для создания благоприятной среды для формирование предпринимательской деятельности. 

Метки: губернатор, эффективность

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Андрей Тарасенко назначил Валентина Дубинина вице-губернатором по сельскому хозяйствуАндрей Тарасенко назначил Валентина Дубинина вице-губернатором по сельскому хозяйству
вчера, 12:30 1
Он будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, природных ресурсов и охраны окружающей
Сформирована конкурсная комиссия по выборам мэра столицы ПриморьяСформирована конкурсная комиссия по выборам мэра столицы Приморья
16 ноября 2017, 16:00
Прием документов для участия в конкурсе начнется через четыре дня
Внеочередное заседание Законодательного собрания Приморского края прошло во ВладивостокеВнеочередное заседание Законодательного собрания Приморского края прошло во Владивостоке
16 ноября 2017, 13:40 1
При обсуждении бюджета, некоторые депутаты высказали сомнения в его доработке

Последние новости

Первый снег во Владивостоке сковал движение во всех направленияхПервый снег во Владивостоке сковал движение во всех направлениях
вчера, 20:20
Сейчас город парализован 10-балльными пробками
Научная работа Приморского океанариума станет основой для пополнения первого в мире "биобанка"Научная работа Приморского океанариума станет основой для пополнения первого в мире "биобанка"
вчера, 16:40
В декабре 2017 года "биобанк" начнет прием на хранение различных биоматериалов
Жители Дальнегорска помнят героев Гражданской войныЖители Дальнегорска помнят героев Гражданской войны
вчера, 16:20
Вдоль трассы Дальнегорск-Рудная пристань установлены три памятника героям Гражданской войны

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.11.2017 12:50
Что ждет Приморский край под руководством Андрея Тарасенко? 2
13.11.2017 13:40
Прокурором Владивостока назначен Сергей Лубенец 2
07.11.2017 16:00
Выборы Президента РФ – за кого проголосуют приморцы? 1
08.11.2017 13:50
Первым вице-губернатором Приморья вновь стал Александр Костенко 1
14.11.2017 16:30
Открытку с дополненной реальностью можно заказать в предновогоднем каталоге "Почты России" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+