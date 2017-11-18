Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", согласно которому утвердил перечень из 24 критериев для оценки эффективности работы органов исполнительной власти в российских регионах, сообщает ЕНВ.

Указ параллельно признает утратившим силу предыдущий аналогичный документ от 21 августа 2012 года, содержавший 11 критериев для оценки эффективности работы региональных властей.

Так, одним из пунктов нового указа президента стала необходимость регионов до 1 октября каждого года представлять в правительство страны доклады о достигнутых результатах деятельность органов исполнительной власти субъекта. Помимо этого, губернаторы должны представить правительству план работы органа на ближайшие 3 года. В указе отмечается, что Республика Крым и город Севастополь будут рассматриваться Правительством в отдельном порядке. Особенности оценки показателей республики пока не объявляются. Конкретная методика оценки и критерии исполнительной деятельности будут разработаны правительством в течении 2018 года. Общие положения будут доступны уже после 1 июля следующего года.

Те субъекты страны, которые по ходу проверки будут показывать наивысшие экономические результаты, смогут получить гранты в виде межбюджетных трансфертов. Контролировать деятельность исполнительных органов регионов будет лично президент страны. Среди показателей, по которым будет вычисляться эффективность или неэффективность исполнительного органа - ожидаемая продолжительность жизни, динамика реальной среднемесячной заработной платы, отношение доходов к товарам и услугам первой необходимости за вычетов налогов и других обязательных платежей. Также в критерии оценки вошли - доля преступности, доступность жилья, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, коэфициент рождаемости и некоторые другие. Следует также упомянуть, что до 1 марта следующего года правительству страны необходимо представить проект указа по оценке исполнительных органов федерального уровня для создания благоприятной среды для формирование предпринимательской деятельности.