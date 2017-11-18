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Общество

17 ноября 2017, 11:40
В Приморье хотят ограничить срок заготовки кедрового ореха

В Приморье хотят ограничить срок заготовки кедрового ореха

Законодатели предлагают установить период заготовки с с 1 октября по 15 ноября

Комитет по продовольственной политике и природопользованию выступил с законодательной инициативой в защиту приморской тайги от чрезмерной антропогенной нагрузки и ее следствия - деградации лесного массива, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Противостоять хищническому сбору кедрового урожая призваны дополнения, предложенные депутатами к закону "Об использовании лесов в Приморском крае". Они устанавливают фиксированный период, в течение которого граждане смогут заготавливать кедровый орех для собственных нужд: с 1 октября по 15 ноября. Кроме того, в законопроекте прописан запрет при сборе орехов на рубку деревьев и кустарников, а также применение инструментов, механизмов и устройств, приводящих к повреждению лесных насаждений.

"Мы занимаемся этой проблемой уже около года, - отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов. - Проводили выездное заседание в Черниговском районе, выносили вопрос об ограничении сроков заготовки кедрового ореха на общественное обсуждение и нашли поддержку в подавляющем большинстве муниципальных образований края. Поэтому считаем, что предложенные нами изменения в закон "Об использовании лесов в Приморском крае" помогут справиться с ситуацией и сохранить нашу тайгу".

Нашествие шишкарей, наблюдающееся в лесах края в последние годы, стало настоящим бедствием. Массовая и неограниченная заготовка кедрового ореха приводит к подрыву кормовой базы диких копытных животных и негативно отражается на численности амурского тигра и дальневосточного леопарда. При этом сборщики кедрового урожая зачастую становятся виновниками лесных пожаров и отличаются варварским отношением к "хлебному" дереву приморской тайги.

"Ни одного целого кедра, все стволы повреждены так называемыми "кошками" и по ним течет смола, - рассказала присутствовавшая на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию заместитель председателя Думы Анучинского муниципального района Ольга  Глушак, которая специально побывала в местах сбора кедрового ореха. - Деревья  болеют, усыхают. Причем мы теряем не только взрослые растения, практически нет молодняка, в плачевном состоянии находится семенной фонд. Так что говорить о естественном возобновлении кедровых лесов не приходится. В то же время десанты "белок", состоящие в том числе и из иностранных граждан, собирают даже единичные шишки. Все это свидетельствует о том, что мы теряем кедр как вид".

Метки: ЗСПК, кедровый орех

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