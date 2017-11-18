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Экономика

17 ноября 2017, 11:20
В России возобновили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на все новогодние каникулы

В России возобновили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на все новогодние каникулы

Купить билеты можно в поезда отправлением с 1 по 15 января

С 17 ноября открыта продажа проездных документов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") отправлением с 1 января 2018 года, сообщает ЕНВ.

Холдинг "РЖД" сохранит глубину продажи проездных документов в 60 суток: в продажу поступили билеты на даты отправления поездов до 15 января 2018 года включительно. Пассажиры смогут оформить их в кассах железнодорожных вокзалов и агентствах, а также на официальном web-портале ОАО "РЖД" и в приложении "РЖД Пассажирам".

Для удобства пассажиров обновлен пользовательский интерфейс сервиса продажи билетов на сайте. В новой версии изменено отображение списка поездов, который выдается при запросе на поиск вариантов поездки. Здесь выделена информация, на которую в первую очередь обращают внимание пассажиры: время отправления и прибытия поезда, номер и название поезда. Сам список поездов теперь занимает значительно меньше экранного пространства.

Категории вагонов располагаются в колонке справа от основной информации о поезде. По каждому вагону отображается количество свободных мест и минимальная стоимость билетов. Количество начисляемых премиальных баллов можно посмотреть при наведении курсора мыши на категорию вагона.

Иконка электронной регистрации теперь не отображается в связи с тем, что эта услуга действует почти на всех поездах дальнего следования. Для тех поездов, на которые эта услуга не распространяется, большими красными буквами отображается текст "Поезд без электронной регистрации. Необходимо получить билет в кассе".

Изменить поисковый запрос можно в форме ввода данных, которая откроется при нажатии на кнопку "Изменить запрос" над списком поездов. Там же располагается кнопка поиска маршрутов с пересадками, элемент для сортировки списка поездов, а также переключатель времени отправления и прибытия поездов с местного на московское время, иконка калькулятора экологичности поездки. При нажатии на мигающую иконку "i" ("Информация") можно посмотреть подсказки о правилах оформления билетов.

Срок открытия продаж соответствует Правилам перевозок пассажиров железнодорожным транспортом (Приказ Минтранса России от 19.12.2013№ 473 (ред. от 30.11.2016 г.), а также дате вступления в силу Приказа ФАС РФ об индексации тарифов.

Должность президента компании "Российские железные дороги" (РЖД) официально переименована в генерального директора - председателя правления. Соответствующее распоряжение подписал, 16 ноября 2017 года, председатель Правительства Дмитрий Медведев.

Количество предлагаемых мест в плацкартных и общих вагонах соответствует уровню прошлого года. АО "ФПК" назначило свыше 500 дополнительных рейсов поездов, которые в зимние каникулы будут курсировать во внутригосударственном и международном сообщении по самым популярным направлениям. "Пиковые" даты выезда пассажиров ожидаются 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 6, 7 и 8 января 2017 года. В случае необходимости на ряде направлений дальнего следования ОАО "РЖД" может принять решение об увеличении количества дополнительных поездов либо о пополнении уже назначенных составов. Спрос пассажиров на новогодние перевозки в плацкартных вагонах будет удовлетворен в полном объеме.

Метки: плацкарт, РЖД

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