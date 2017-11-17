Картина Леонардо да Винчи продана за 450,3 млн. долларов

Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи считается одним из первых его больших творений. Она была продана 15 ноября на аукционе Christie's (Нью-Йорк, США) в среду вечером за 450,3 млн. долл. США. Это является новым рекордом, поскольку до этого никогда за картины столь много на аукционах не отдавали. Например, картина да Винчи намного превзошла творение Пикассо "Женщины из Алжира", проданное в мае 2015 года за 243,5 млн. долл. США, сообщает ЕНВ.

Когда участник торгов сделал соответствующую ставку, аукционист Юсси Пилкканен сказал: "Это исторический момент - мы вас подождем". Столь щедрое предложение за лот было, действительно, удивительным, ведь рынок шедевров живописи, казалось, теряет свои позиции из-за ограниченности предложения и склонности коллекционеров к современному искусству.

Но для критиков астрономическая цена свидетельствует о кое-чем другом - о том, в какой степени спрос "пришел в движение" и насколько часты стали разговоры об искусстве и о его ценности в последнее время. Маркетинговая кампания по продаже картины да Винчи была, пожалуй, беспрецедентна в отношении самого искусства. Это был первый случай, когда аукционный дом зашел так далеко, чтобы завлечь публику. Организаторами аукциона было создано видео, в котором показываются топ-менеджеры, рисующие картины для своих клиентов.

"Это была блестящая маркетинговая кампания", - сказал директор лондонской галереи Pyms Алан Хобарт, ранее приобретший произведения искусства нескольких исторических периодов для британского бизнесмена и коллекционера Грэма Киркхэма.

По оценкам специалистов, около 27 тысяч человек потенциально хотели купить эту картину. Именно столько людей пришли на предварительные аукционы в Гонконге, Лондоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке, где демонстрировалась картина Леонардо да Винчи с изображением Христа ("Спаситель мира"). Ажиотаж вокруг нее связан с тем, что это, на сегодняшний день, последняя картина великого мастера, находящаяся в частной коллекции (около 15 других находятся в музеях), поэтому она была широко разрекламирована как "последняя картина да Винчи" в ходе маркетинговой кампании.

Многим из собравшихся на аукционе было бы достаточно даже того, если бы картина была частично выполнена учениками да Винчи, если бы даже доподлинно было бы известно о том, что часть полотна была перекрашена или восстановлена во время реставрации. Эта картина долгое время считалась утраченной, она была открыта миру вновь в 2005 году, само произведение датируется примерно 1500 годом.

"Существует необыкновенный консенсус в отношении Леонардо да Винчи", - комментирует бывший сопредседатель аукционного дома Christie's, управляющий одной из галерей Манхэттена Николас Холл. - Это самая важная древняя картина, которая была когда-либо продана на аукционе при моей жизни".

Эксперты говорят, аукционный дом Christie's совершил революцию на рынке искусств. Он создал для картины собственные торги, развил ее собственный бренд, не стал помещать ее на менее привлекательный ежегодный аукцион, где это технически должно было проходить. В какой-то степени аукционный дом преуспел еще до начала торгов, получив гарантированную заявку на выплату в размере 100 миллионов долларов США от неназванной третьей стороны.

"Спаситель мира" стал двенадцатой картиной, которая преодолела отметку в 100 миллионов долларов США на аукционе, а также установила новый рекорд стоимости объектов живописи. Впрочем, многие искусствоведы утверждают, что Christie's использовали маркетинговый ход, чтобы скрыть историю картины, ведь многие эксперты до сих пор ставят под сомнение ее подлинность.

"Это композиция не самого Леонардо, - говорит парижский искусствовед Жак Франк, считающийся специалистом по Л. да Винчи. - Он предпочитал искривленное движение кисти. А то, что мы видим теперь - это хорошая работа, но вклад самого Леонардо в него минимальный. И это в лучшем случае, ведь современный облик картины настолько отличается от оригинала, что хотя полотно и называли ранее "мужским аналогом Мона Лизы", то теперь этой похожести не видно".

Куратор выставки Национальной галереи Люк Сайсон, в рамках которой полотно впервые оказалось доступным американской публике в 2011 году, отмечает, что "картина сильно пострадала". По его словам, хотя обе руки хорошо сохранились, картина была "очень агрессивно очищена", что привело к истиранию всей поверхности, "особенно на лице и в волосах Христа".

Аукционный дом Christie's парирует, утверждая, что его представители ничего не скрывали относительно повреждений на работе, где Христос изображен как спаситель мира, его правая рука поднята в благословительном жесте, а левая- держит кристаллический шар. Впрочем, организация опубликовала официальный отчет о состоянии картины, согласно которому гарантия подлинности на шедевр заканчивается уже через пять лет.

Работа стала предметом споров и имеет свою "историю цен", которые колеблются от менее чем 10 000 долларов США в 2005 году, когда она была продана на аукционе недвижимости, до 200 долларов США , когда она была впервые выставлена на продажу в 2012 году. Тогда казалось, что это "потолок" для этого полотна. Далее, в 2013 году аукционный дом Sotheby's продал картину в частную коллекцию за 80 миллионов долларов швейцарскому бизнесмену Иву Бувье. В том же году он перепродал ее за 127,5 млн. долларов США российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Именно г-н Рыболовлев был в качестве продавца на аукционе в среду.