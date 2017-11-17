Более 32 тысяч россиян получили "дальневосточный гектар"

Земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" получили уже более 32 тысяч россиян. Еще по 8 тысячам заявлений приняты положительные решения, сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Как отметил заместитель главы АРЧК ДВ Денис Кузин, лидирует по выдаче среди дальневосточных регионов Хабаровский край, в этом субъекте заключено более 7,1 тысяч договоров на безвозмездное пользование земельными участками.

"Более 6,5 тысяч участников программы получили землю в Приморье, более 5,3 тысяч - в Якутии и на Сахалине, порядка 4 тысяч участков отдано в пользование в Амурской области, более 1,3 тысяч - в Магаданской области, около 1,3 тысяч на Камчатке, более 800 - в Еврейской автономной области, 240 земельных наделов - на Чукотке", - сообщил Денис Кузин.

Участок в Приморском крае желают получить более 41,6 тысяч человек, около 19 тысяч заявлений - в Якутии, более 16 тысяч - в Хабаровском крае, более 13,1 тысячи - на Сахалине, более 7,3 тысяч - в Амурской области, добавил он.

Заместитель генерального директора Агентства подчеркнул, после внесения поправок в федеральный закон значительно снизилось количество отказов. В октябре этот показатель не превышал 2,7%

Отметим, после вступления в силу поправок в закон о "дальневосточном гектаре" для участия в программе стали доступны большие территории охотугодий, защитных лесов и Роснедр, всего дополнительно были открыты более 43 миллионов гектаров земель на Дальнем Востоке. Общая площадь земли доступная для выбора по программе "Дальневосточный гектар" составляет 185 млн га.

"Мы исходим из принципа, что не жизнь для закона, а закон для жизни. "Дальневосточный гектар" - гибкий инструмент, созданный для того, чтобы выдать всем желающим гражданам России землю просто и быстро", - неоднократно подчеркивал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.