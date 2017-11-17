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Экономика

16 ноября 2017, 17:40
АРЧК ДВ поможет японским инвесторам решить кадровый вопрос на Дальнем Востоке

АРЧК ДВ поможет японским инвесторам решить кадровый вопрос на Дальнем Востоке

Об этом заявил Роман Дяблов на российско-японском продовольственном форуме

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке поможет обеспечить трудовыми ресурсами японских инвесторов, реализующих и планирующих проекты в регионе. Об этом заявил руководитель представительства АРЧК ДВ Роман Дяблов на российско-японском продовольственном форуме, который стартовал накануне во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Мероприятие проходит на площадке Дальневосточного федерального университета по инициативе Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии при поддержке Инвестиционного Агентства Приморского края. Такая площадка реализована впервые и призвана укрепить торговое и инвестиционное сотрудничество Японии и российского Дальнего Востока, отметили организаторы. В составе японской делегации представители 8 крупных компаний Страны восходящего солнца. По словам главы делегации, президента компании "Осака санитари" Уно Томодзабуро, площадка форума позволит выстроить более тесные взаимоотношения и наладить полезные контакты.

Как сообщил заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Богдан Рагулин, Япония находится на первом месте среди внешнеторговых партнеров региона по объему накопленных инвестиций.

"Цель форума – сформировать у японского бизнеса восприятие Дальнего Востока России как региона опережающего развития с понятным и привлекательным инвестиционным климатом, обладающего богатым природным и человеческим капиталом", - добавил он.

По словам директора департамента международного сотрудничества Приморского края Алексея Старичкова, на Дальнем Востоке созданы беспрецедентные меры поддержки бизнеса, к реализации в рамках ТОР и СПВ заявлены уже более 800 инвестиционных проектов, в том числе иностранными резидентами. Успешно использует новые возможности для реализации своих проектов уже и японский бизнес.

"Сегодня в Приморье работают более 30 компаний с японскими инвестициями, в том числе представительства двух крупных японских банков. В регионе созданы привлекательные условия для работы инвесторов, и мы приглашаем вас рассмотреть возможность открытия в регионе филиалов ваших компаний, участвовать в создании новых производств, максимально используя возможности ТОРов и Свободного порта Владивосток", - сообщил глава департамента.

Одним из ключевых ресурсов для реализации проектов является человеческий капитал, для того чтобы обеспечить кадрами дальневосточных инвесторов, Правительством РФ было создано Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Институт работает с работодателями по принципу одного окна, подчеркнул руководитель представительства АРЧК ДВ во Владивостоке Роман Дяблов.

"Агентство осуществляет массовый подбор, поиск уникальных специалистов, готовит аналитические обзоры и исследования рынка труда и заработных плат, предоставляя резидентам всю необходимую методологическую информацию, проводит различные профориентационные мероприятия и ярмарки вакансий. Проанализировав дальневосточный рынок труда, мы четко понимаем, какие специалисты будут востребованы на Дальнем Востоке в ближайшие годы. Прогнозируя спрос, при необходимости привлекаем кадры из других российских регионов. Мы работаем со 180 крупнейшими работодателями дальневосточного региона, в том числе с иностранными инвесторами. Так, сейчас мы подбираем персонал для "Джей Джи Си Хокуто Медсервис", планирующей открыть реабилитационный центр в свободном порту Владивосток в начале следующего года", - заявил Роман Дяблов.

Кроме того, АРЧК ДВ работает с учебными заведениями Дальневосточного федерального округа на предмет корректировки контрольных цифр приема и разработки новых образовательных программ. Система образования должна соответствовать потребностям экономики и опираться на достоверный кадровый прогноз, уверен эксперт. На данный момент Агентство участвует в разработке программы подготовки кадров для удовлетворения потребностей работодателей и инвесторов на Дальнем Востоке, подготовить которую поручил Президент России Владимир Путин по итогам третьего Восточного экономического форума, подчеркнул глава представительства АРЧК ДВ.

Отметим, с 1 сентября в дальневосточных вузах началось обучение по более чем 20 новым профессиям и специальностям. Такое модельное решение разработано Агентством как ответ на вызов новой экономики региона, отметил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков. В качестве примера глава Агентства привел проект резидента свободного порта Владивосток "КГК ДВ", реализующего инвестиционный проект фабрики по огранке алмазов. 

"Первоначальная потребность в кадрах составляла 250 человек, но таких специалистов просто нет на Дальнем Востоке. Это стало своеобразным вызовом для Агентства, найти и организовать подготовку кадров для алмазогранильной отрасли региона, и мы справляемся с этой задачей, фабрика заработает. На начальном этапе большую часть составят иностранные специалисты, которые в дальнейшем, по мере передачи опыта будут замещаться россиянами. Мы готовы найти любые кадры, которые необходимы для работы резидентов", - заявил глава АРЧК ДВ.

Напомним, с 15 по 17 ноября в Приморье проходит первый российско-японский продовольственный форум. Участники обсуждают перспективы развития торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран, инструменты опережающего развития и детали работы в рамках новых льготных режимов ведения бизнеса. В рамках работы форума также запланировано посещение японской делегацией ряда приморских предприятий.

Метки: АРЧК, кадры, Минвостокразвития, форум

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