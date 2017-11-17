Женщина, которая управляла Китаем: пять малоизвестных фактов о Вдовствующей императрице Цыси

Бывшая наложница, которая фактически контролировала страну во время правления династии Цин в течение почти пяти десятилетий, всё ещё вызывает споры, даже спустя 109 лет после ее смерти, сообщает ЕНВ.

Её называли "женщина-дракон" и "старый мастер-Будда". Она фактически правила Китаем в конце династии Цин (1644-1911).

Цыси была выбрана в качестве наложницы для императора Сяньфэна, когда она была молодой девушкой. Она родила императору сына - будущего правителя Китая Тунчжи в 1856 году, будучи вовлеченной в привилегированную жизнь в императорском дворе, и не сталкиваясь трудностями, с которыми приходилось жить простым людям.

Уже позже, после укрепления контроля над династией, она поддержала так называемую "Политику самоусиления". Это был период институциональных экономических и военных реформ, который помог превратить Китай из средневекового общества в более современное государство.

Историки в Китае и вне его по-разному оценивают личность вдовствующей китайской императрицы. Одни винят её в жестокости, в том числе, из-за которой пала династия. Другие хвалят её за реформы, которые она проводила. Итак, какова была жизнь Цыси в стенах Запретного города Пекина? Нам придётся заглянуть в её личный мир через фотографии, роскошные платья и апартаменты.

Цыси была модницей

Известно, что императрица любила примерять новые наряды, а также фотографироваться. В Дворцовом музее Пекина сохранилось более 100 фотографий, на которых Цыси одета более чем в 30 различных роскошных мантий и платьев. Ее шелковая одежда была вышита высококачественным жемчугом, а сама экс-наложница носила драгоценности из золота и нефрита.

Ухаживание за её волосами было медленным кропотливым процессом. Набор для укладки, используемый во дворце, обычно состоял из 25 различных инструментов для укладки волос Цыси и других императорских наложниц.

У Цыси была своя личная железная дорога в императорском парке

Чтобы получить поддержку Цыси в деле развития железнодорожной сети страны, видный политик, генерал и дипломат Ли Хунчжан предложил ей построить эксклюзивную императовскую железную дорогу в императорском парке, расположенном в западной части Запретного города.

Императрица часто там бывала после 1888 года, когда строительство железной дороги было окончено. Длина дороги составляла 1510 метров, начиналась она у резиденции императрицы. Сама дорога проходила вдоль берега озера, заканчиваясь у обеденного зала императрицы, называемого "Местом тихого сердца".

Чтобы подчеркнуть её императорскую власть, вагоны поезда были украшены разными цветами занавесок – желтыми для Вдовствующей императрицы Цыси и Императора Гуансю, а также красным и синим – для членов правящей семьи и официальных лиц соответственно. К сожалению, железная дорога была разрушена армией Союза восьми государств в 1900 году.

Цыси подавали 120 блюд при каждом приеме пищи. Есть информация, что она съедала 150 тысяч яблок в год

Помимо дворцовой "Императорской кухни", которая обслуживала многих наложниц, служащих императору, у Цыси была своя эксклюзивная кухня, построенная в Запретном городе, известная как "Западная кухня". Она была разделена на несколько отделов: мяса, овощей, риса, хлеба и лапши, секцию закуски и кондитерскую секцию.

Работники Западной кухни могли приготовить более 400 различных видов кондитерских изделий, 4 000 блюд, а также редкие деликатесы, в том числе, птичье гнездо, плавник акулы и лапу медведя.

Согласно биографии Вдовствующей императрицы Цыси, написанной ученым из эпохи династии Цин Сюй Че, ей подавали 120 различных блюд на каждый прием пищи. Однако, из-за боязни отравления императрица ела все блюда по чуть-чуть. Цыси обычно давала разрешение другим наложницам, чиновникам и евнухам есть недоеденные ею блюда, что считалось огромной честью.

Истории, в которых говорилось, что Цыси съедала более 150 тысяч яблок в год, являются мифом. Это означало бы, что она съедала более 400 яблок в день. На самом деле, она не использовала их в пищу, а применяла в качестве парфюма. Цыси также предпочитала запахи других фруктов, включая грушу и персик.

Собак Цыси обслуживали евнухи императорского двора

Держание собаки в качестве домашнего любимца было популярным хобби во дворце. Императрица содержала более 20 собак, в частности, пекинеса. Она их любила. Вместо того, чтобы держать домашних животных в клетках, Цыси позволяла своим собакам оставаться внутри специальной виллы, сделанной из бамбука. Собаками, как правило, занимались четыре евнуха.

Мастера из Императорского дворца также подготовили большое количество одежды для собак, чтобы те могли носить их каждый год. Одежда была сделана из атласа. Она была украшена специальными цветочными рисунками, вышитыми шелковыми и золотыми нитями.

Дорогие похороны императрицы

Цыси умерла в "Зале торжественного Феникса" 15 ноября 1908 года, на следующий день после смерти императора Гуансю. Ее похороны были важным событием в стране.

Похороны продолжались почти 12 месяцев. Согласно научной работе, опубликованной коллективом Императорского музеем в 2002 году, она была похоронена с очень дорогими ювелирными изделиями и остальными предметами роскоши.

Кульминация похорон состоялась 30 августа 1909 года. В этот день была сожжена гигантская похоронная лодка. Она была длиною в 72 метра, изготовлена из высококачественной древесины и покрыта дорогой шелковой тканью. Лодка была также заполнена многочисленными бумажными изображениями башен, камер, павильонов и десятками изображений слуг в натуральную величину, одетых в костюмы.

Лодка была подожжена возле восточных ворот Запретного города, на церемонии, которая, как полагали, предоставила Цыси "лучшую загробную жизнь". Цыси была погребена в гробницах императорской семьи. Ее могила была разграблена военачальником Сунь Дяньином и его армией в 1928 году.