Сформирована конкурсная комиссия по выборам мэра столицы Приморья

На внеочередном заседании Думы города Владивостока стало известно, кто будет выбирать мэра столицы Приморья. Депутаты утвердили состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города и определились с датами и условиями проведения конкурса. Прием документов для участия в конкурсе начнется через четыре дня, 20 ноября 2017 года, сообщают ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Думы города Владивостока.

В заседании приняли участие врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко, а также первый заместитель главы администрации города Владивостока Екатерина Химич.

Согласно принятому решению, в состав конкурсной комиссии от губернатора Приморского края вошли врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента администрации Приморского края Виктор Киряев, депутат Законодательного Собрания Приморского края Олег Вельгодский.

От Думы города выбирать мэра доверили депутатам Виктору Аблапову ("Единая Россия"), Геннадию Куликову (КПРФ), Виктору Федорову ("Единая Россия") и Владимиру Исакову ("Единая Россия").

Напомним, Владимир Исаков был включен в состав комиссии после того, как накануне рекомендованный комитетом по местному самоуправлению, правопорядку и законности в состав комиссии депутат ЛДПР Василий Васильев взял самоотвод в связи с тем, что намерен участвовать в конкурсе на замещение должности главы города.

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик пояснил, что право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года. "Уверен, что главой города станет человек, который любит город Владивосток, понимает ритм жизни, уважает жителей, обладает качествами хозяйственного руководителя", - отметил он.

"Глава города должен быть хозяйственником в первую очередь, чтобы на улице было чисто, работал транспорт, в домах было отопление, вовремя вывозился мусор, то есть решал все вопросы, связанные с хозяйством. Это должен быть человек достойный, с управленческим опытом, который знает, как управлять городом", - подчеркнул в своем выступлении врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко.