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Общество

16 ноября 2017, 15:30
Маша Ламзина. Богиня осеннего леса

В ЦСИ "Заря" откроется предаукционная выставка современного искусства

Цель благотворительного аукциона - собрать деньги на новую оборудованную детскую площадку во дворе больницы

21 ноября в ЦСИ "Заря" откроется выставка произведений ведущих приморских художников и резидентов "Зари". Все эти работы являются лотами традиционного благотворительного аукциона современного искусства, который пройдет здесь 9 декабря при поддержке фонда "Тепло наших рук". Вырученные средства будут направлены в пользу детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Вход на предаукционную выставку свободный, сообщает ЕНВ.

Свои работы на аукцион выставили Василий Галактионов, Пётр Горелов, Андрей Дмитренко, арт-группа "ЕлиКука", Ильяс Зинатулин, Лилия Зинатулина, Андрей Камалов, Юкико Камата, Валентин Карпов (33+1), Сергей Кирьянов, Александр Киряхно, Денис Коробов, Алексей Коротков, Алексей Круткин / Лёха Г., Кирилл Крючков, Мария Ламзина, Валентина Ластова (33+1), Максим Листопадский, Владислав Лукьянович, Евгений Макеев, Павел Немтин, Владимир Погребняк, Петр Работник (33+1), Данил Сахаров, Виктор Серов, Алексей Сухов, Ксения Тимко, Илья Торт (33+1), Сергей Черкасов, Устина Яковлева, EVOL.

9 декабря ЦСИ "Заря" уже в третий раз проведет благотворительный аукцион современного искусства. В этом году при поддержке фонда "Тепло наших рук" вырученные деньги будут направлены на помощь детям-сиротам до 4 лет, длительное время находящимся в медико-социальном отделении Краевой детской клинической больнице №2, и сиротам с диагнозом ВИЧ. Цель благотворительного аукциона - собрать деньги на новую оборудованную детскую площадку во дворе больницы. Такая площадка - это не столько яркий подарок и красивая акция, сколько действительно необходимое средство для социализации и развития крупной моторики у маленьких детей и почти единственный доступный им способ для игр, досуга и развития.

Напомним, в 2016 году в рамках аукциона в ЦСИ "Заря" были проданы 60 произведений искусства и собрано больше полумиллиона рублей. Все средства от продаж выше стартовых цен были направлены на помощь детям, больным онкозаболеваниями.

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться по тел. 231-71-00 или e-mail (для отображения адреса необходимо включить JavaScript). Предусмотрено и дистанционное участие из другого города или страны, для этого нужно заполнить заявку на сайте zaryavladivostok.ru.

Метки: аукцион, Заря

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