В Ольгинском районе сотрудники ГИБДД изъяли около полутонны креветки неизвестного происхождения

Почти полтонны деликатесов неизвестного происхождения и неподтвержденного качества были изъяты в Ольгинском районе Приморья. Владелец груза лишен опасного товара и оштрафован, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.



В селе Ракушка Ольгинского района для проверки документов сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус, которым управлял 40-летний житель Владивостока. В багажнике машины госинспекторы обнаружили 452 кг охлажденной вареной креветки, которую владелец осторожно упаковал в 13 пластиковых корзин для дальнейшей продажи.

Товар не имел маркировки, а товаросопроводительных документов, подтверждающих прослеживаемость продукции, у водителя на руках не оказалось, поэтому сотрудники ГИБДД вызвали на место остановки транспортного средства сотрудников Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.



Как сообщили в ГИБДД, во время составления протокола об административном правонарушении к владельцу груза подошли несколько молодых человек, пообщавшись с которыми нарушитель начал клеить какие-то этикетки на пластиковые корзины с продукцией.



Так как владелец груза сам нанес маркировку на продукцию, не являясь изготовителем, а на маркировке указано, что изготовителем является МРТК "Касатка" и, следовательно, дата изготовления на продукции должна быть нанесена этим предприятием, а не в автомобиле нарушителя, сотрудники правоохранительных органов изъяли нелегальную продукцию.



Владелец груза теперь привлечен к административной ответственности. Продукция будет уничтожена либо утилизирована за счёт её владельца и под контролем инспекторов Россельхознадзора. Возможно, сумма ущерба заставит предпринимателя в дальнейшем заботиться о документальном сопровождении своей продукции. Отметим, что Технический регламент Таможенного союза указывает, что пищевая продукция должна иметь маркировку и сопроводительные документы, содержащие сведения о производителе и последующих собственниках.