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Общество

16 ноября 2017, 15:10
Во Владивостоке водителя автобуса оштрафовали за разговор по телефону за рулем

Во Владивостоке водителя автобуса оштрафовали за разговор по телефону за рулем

Согласно правилам ПДД, разговаривать по телефону водителям можно лишь без рук при помощи специального устройства

В социальных сетях были размещены различные материалы, на которых запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем маршрутного автобуса Daewoo в районе дома № 108 Е по улице Светланская. Этот инцидент попал в поле зрения сотрудников полиции, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку. 

Как позже рассказали представители МВД края, водитель во время движения по маршруту № 49 "Окатовая-Железнодорожный вокзал" разговаривал по телефону, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. По данному факту полиция провела проверку. Фотографии с социальных сетей, которые опубликовали пассажиры автобуса, приобщены к материалам административного расследования.

Инспекторами по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку установлена личность водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения. 35-летний мужчина свою вину отрицать не стал. Он привлечен к административной ответственности по статье "использование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук". 

Отметим, что в 2017 году водитель к административной ответственности привлекался 1 раз. Мужчину уличили в нарушении правил перестроения на проезжей части. Полиция благодарит бдительных граждан, проинформировавших органы внутренних дел о факте грубого нарушения Правил дорожного движения водителем маршрутного автобуса. 

Метки: автобусы, водитель, нарушение, ПДД, телефон

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