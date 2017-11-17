Во Владивостоке водителя автобуса оштрафовали за разговор по телефону за рулем

В социальных сетях были размещены различные материалы, на которых запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем маршрутного автобуса Daewoo в районе дома № 108 Е по улице Светланская. Этот инцидент попал в поле зрения сотрудников полиции, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.



Как позже рассказали представители МВД края, водитель во время движения по маршруту № 49 "Окатовая-Железнодорожный вокзал" разговаривал по телефону, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. По данному факту полиция провела проверку. Фотографии с социальных сетей, которые опубликовали пассажиры автобуса, приобщены к материалам административного расследования.



Инспекторами по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку установлена личность водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения. 35-летний мужчина свою вину отрицать не стал. Он привлечен к административной ответственности по статье "использование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук".



Отметим, что в 2017 году водитель к административной ответственности привлекался 1 раз. Мужчину уличили в нарушении правил перестроения на проезжей части. Полиция благодарит бдительных граждан, проинформировавших органы внутренних дел о факте грубого нарушения Правил дорожного движения водителем маршрутного автобуса.