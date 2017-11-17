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В мире

16 ноября 2017, 15:00
Президента Зимбабве Мугабе, скорее всего, вынудят уйти со своего поста

Президента Зимбабве Мугабе, скорее всего, вынудят уйти со своего поста

Власть в стране захватили военные

Президент Зимбабве Роберт Мугабе был арестован после военного переворота. Эксперты заявляют, что он может быть вынужден уйти в отставку. Солдаты захватили штаб-квартиру государственной телекомпании в столице страны Хараре и объявили в среду, что военные захватили власть, сообщает ЕНВ.

Правительство соседней Южной Африки сообщает, что Мугабе передал южноафриканскому президенту Якобу Зуме по телефону, что его удерживают в собственном доме.

Мугабе сохранял власть почти 40 лет с тех пор, как Зимбабве стала независимой в 1980 году. Его критиковали западные страны за его диктаторские замашки. В свои 93 года он является самым старым президентом страны в мире.

Кажется, что борьба за власть реально усиливается в ожидании президентских выборов в следующем году. Эксперты сообщают, что военные, возможно, решили действовать, потому что на прошлой неделе Мугабе уволил вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, которого поддерживали военные силы. Любопытно, что сами военные это событие переворотом не охарактеризовали. Между тем, по некоторым данным, жена Мугабе – Грейс, уже покинула страну. 

Метки: Зимбабве, Мугабе, переворот

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