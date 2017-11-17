Всех домашних животных с первого дня нового года могут начать ставить на учет

Всех животных, относящихся к категории "домашние", могут поставить на учет после принятия закона об ответственном обращении с животными уже с 1 января 2018 года. Речь идет о присвоении уникального буквенно-цифрового идентификационного номера. Таким образом, животные не покажутся на улице без бирки, татуировки, тавра, кольца, ошейника или транспондера. Однако, кто будет следить за соблюдением требования обязательной идентификации, пока неизвестно, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Коммерсант".

Минсельхоз направил в правительство поправки к действующему законодательству, регулирующему ветеринарную безопасность в РФ. Документ устанавливает механизм учета животных, который станет обязательным после принятия закона "Об ответственном обращении с животными". Так, в проекте, подготовленном Минсельхозом, предусмотрено, что хозяин сам сможет выбрать способ маркировки животных: бирки, татуировки, ошейники, тавра, кольца, а также чипы. Уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер животного будет внесен в ФГИС в области ветеринарии. Затраты на маркировку питомцев, в частности на приобретение необходимых для этого средств, лягут на плечи владельцев. За отказ от процедуры будут введены штрафы — их размер сейчас определяют депутаты. Однако, по утверждению приморских защитников животных, трудно представить, что некий орган будет уполномочен отслеживать маркировку животных в обязательном порядке.

Учредитель и директор Благотворительного фонда защиты бездомных животных (БФЗБЖ) "Велес" Екатерина Рыбалова: "Нововведение странное. Кто будет проверять владельцев животных на наличие этого макетирования? Это можно отследить, только если хозяин берет питомца за границу. Например, так называемое "чипирование" животных практикуется в России уже давно, и является добровольным , то есть принудить хозяина к нему невозможно. Осуществляется оно путем введения чипа с информацией о животном и его хозяине при помощи иглы. Это простая, безболезненная и сравнительно недорогая процедура стоимостью от 400 до 1000 рублей. Но пользуются ею, как правило, только хозяева породистых собак. Если предположить, что то же чипирование будет закреплено законодательно в обязательном порядке, можете представить волну избавления от домашних животных, которая безусловно за этим последует? Полагаю и закон о маркировке вызовет подобную реакцию. "Бабушки-пенсионерки", малообеспеченные люди, да и просто безответственные ленивые – просто начнут выкидывать "друзей человека" на улицу. Те граждане, которые берут животное в дом сознательно, понимая, что несут за него ответственность, ставят их на учет добровольно".

Тем не менее, исходя из поправок к действующему законодательству, предполагается, что маркировкой животных смогут заниматься аттестованные специалисты, отвечать за идентификацию питомцев будут органы исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии. При этом, служебных животных ФСИН, Росгвардии и МВД поставят на учет ветслужбы этих органов.

Напомним, закон о защите животных, в том числе домашних, в России не могут принять в течение уже 16 лет. В 1999 году Госдума одобрила соответствующий закон, но позже он был отклонен президентом. После этого депутатами был разработан законопроект "Об ответственном обращении с животными". Однако в ноябре 2016 года Владимир Путин потребовал доработать и его.

Работу над поправками ко второму чтению этого законопроекта в комитете Госдумы по экологии закончили еще в июне 2017 года, однако депутаты ожидают внесения ряда правительственных правок, в частности в ветеринарное законодательство. Нормативный акт накладывает на владельцев животных новые обязательства, касающиеся, в частности, регистрации домашних питомцев, а также их выгула. Так, предлагается обязать хозяев убирать "места и территории общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности животного". Планируется создание правительством перечней животных, запрещенных для содержания в домашних условиях, а также "потенциально опасных пород собак". Помимо этого, депутаты видят необходимость установить требования к условиям содержания домашних животных в жилищах. В законопроекте предусмотрен также запрет контактных зоопарков .

Кроме того, депутаты во главе с председателем думского комитета по экологии Владимиром Бурматовым предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными: максимальный срок лишения свободы может составить пять лет.