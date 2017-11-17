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Общество

16 ноября 2017, 14:20
Во Владивостоке бывшие адвокаты осуждены за мошеннические действия

Во Владивостоке бывшие адвокаты осуждены за мошеннические действия

Они обещали "договориться" с сотрудниками прокуратуры Первореченского района

Первомайский районный суд города Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших адвокатов коллегии адвокатов Приморского края, которые осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

По версии следствия, преступление совершено летом 2016 года. Фигуранты решили мошенническим способом завладеть денежными средствами лица, задержанного за получение взятки (ст. 290 УК РФ). Так, они ввели его в заблуждение о своих возможностях договориться с должностными лицами прокуратуры Первореченского района г. Владивостока о принятии мер по прекращению уголовного дела. За решение вопроса они попросили 1,5 млн. рублей, из которых 1 млн. рублей якобы предназначался работникам прокуратуры. 

При этом, адвокаты заранее знали, что договариваться с должностными лицами прокуратуры и передавать им деньги они не будут, а полученные средства присвоят себе. Обманутые фигурант по уголовному делу о взятке и его супруга согласились на такие условия и пообещали перевести требуемую сумму на указанный мошенниками банковский счет. 

В дальнейшем, действуя уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий (под контролем сотрудников регионального управления ФСБ), потерпевшие сообщили о выполненных обязательствах по перечислению денежных средств, направив защитникам фото муляжа банковского чека. После этого адвокаты были задержаны. 

Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, суд назначил им за содеянное 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. При назначении наказания суд учел полное признание подсудимыми вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и др.

Метки: адвокаты, взятка, мошенничество, прокуратура, суд, уголовное дело

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