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Общество

16 ноября 2017, 14:00
Владивостокская таможня предотвратила незаконное перемещение живого краба
Владивостокская таможня предотвратила незаконное перемещение живого краба

Владивостокская таможня предотвратила незаконное перемещение живого краба

Он стоит почти 1,2 млн. рублей

Должностными лицами таможенного поста Морской порт Зарубино Владивостокской таможни при взаимодействии с сотрудниками оперативно-розыскного отдела Владивостокской таможни, установлен факт недекларирования живого краба-стригуна опилио, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

В поданной изначально декларации на краба был указан вес – 38,7 тонны. По результатам проведенного таможенного досмотра с полным взвешиванием, вскрытием и пересчетом всех грузовых мест в помещении грузового трюма на одном из российских судов, вывозящем на экспорт в Республику Корея живого краба, установлен факт недекларирования живого краба-стригуна опилио весом более 1,7 тонны, стоимостью 1 167 444 рублей.

Владивостокской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы (или иного дохода осужденного) за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок до одного года.

Метки: краб, таможня

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