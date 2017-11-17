Владивостокская таможня предотвратила незаконное перемещение живого краба

Должностными лицами таможенного поста Морской порт Зарубино Владивостокской таможни при взаимодействии с сотрудниками оперативно-розыскного отдела Владивостокской таможни, установлен факт недекларирования живого краба-стригуна опилио, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

В поданной изначально декларации на краба был указан вес – 38,7 тонны. По результатам проведенного таможенного досмотра с полным взвешиванием, вскрытием и пересчетом всех грузовых мест в помещении грузового трюма на одном из российских судов, вывозящем на экспорт в Республику Корея живого краба, установлен факт недекларирования живого краба-стригуна опилио весом более 1,7 тонны, стоимостью 1 167 444 рублей.

Владивостокской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы (или иного дохода осужденного) за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок до одного года.