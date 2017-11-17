Представитель Си Цзиньпина посетит Северную Корею

Представитель китайского лидера Си Цзиньпина посетит Северную Корею на этой неделе. Об этом в среду сообщили официальные китайские СМИ. Как отмечается, встреча связана с паузой в дипломатических отношениях между соседями, начавшаяся с момента ядерных и ракетных испытаний КНДР, сообщает ЕНВ.

Это будет первый официальный визит высокопоставленного китайского чиновника в Северную Корею более чем за год. Как сообщили в международном управлении Коммунистической партии, глава управления Сон Тао отправится в Пхеньян в пятницу. Официальные СМИ обеих стран уже сообщили об этой поездке. Предполагается, что она имеет важное для обеих сторон.

Правда, в официальных СМИ обеих стран не уточняется о цели визита китайского представителя в Северную Корею. СМИ сообщают только о том, что Сон Тао проинформирует северокорейских властей о результатах прошедшего в прошлом месяце XIX съезда китайской правящей партии. При этом, неясно, как долго Сон планирует оставаться в Северной Корее.

Визит китайского функционера пройдет через несколько дней после первой поездки Дональда Трампа в Пекин в качестве президента США, в ходе которой главы двух государств договорились об укреплении сотрудничества в отношении борьбы с ядерными и ракетными угрозами Северной Кореи.

Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил, что он не осведомлен о специфике поездки Сон Тао, в том числе, о том, с кем он встретится. Гэн Шуан подчеркнул, что он является специальным представителем генерального секретаря партии Си Цзиньпина, и главная цель поездки - предоставить информацию о результатах прошедшего съезда КПК.

В ходе одного из пресс-брифингов Гэн Шуан рассказал, что Сон к тому же, скорее всего, "выскажет мнение по вопросам, представляющим взаимный интерес" со стороны двух стран. При этом, он не уточнил, о чем именно идет речь.

Сон Тао уже посетил Вьетнам и Лаос в ходе аналогичных визитов. После поездки в Северную Корею высокопоставленный партийный чиновник отправится в другие коммунистические страны.

В последний раз с официальным визитом в КНДР приезжал заместитель министра иностранных дел Лю Чжэньминь. Это было в октябре прошлого года.

Поскольку Сон Тао является официальным представителем Си Цзиньпина, он может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего пребывания в Пхеньяне.

Ранее глава КНДР направил поздравительное послание в адрес Си Цзиньпина по случаю его переизбрания 25 октября на пост руководителя Коммунистической партии. В своем письме Ким Чен Ын тогда выразил надежду на развитие отношений с Китаем.

В октябре 2015 года член Политбюро ЦК КПК Лю Юньшань в последний раз от имени китайской стороны проводил прямые переговоры с Ким Чен Ыном. Тогда член китайского правительства посетил парад, посвященный 70-летию основания правящей Рабочей партии Северной Кореи, а также передал главе КНДР письмо от Си Цзиньпина. Лю Юньшань был самым высокопоставленным представителем Китая, посетившим Северную Корею, со времени прихода к власти Ким Чен Ына после смерти своего отца в конце 2011 года. Именно тогда начались разговоры о налаживании двусторонних отношений, которые до того были несколько напряжены в течение многих лет из-за развития ядерных и ракетных программ Пхеньяна. Однако, по сути, с того момента все осталось на прежнем уровне.

Впрочем, Северная Корея воздерживается от проведения каких-либо крупных испытаний с 15 сентября, когда она в последний раз выпустила ракету, пересекшую территорию Японию и упавшую в северной части Тихого океана. Аналитики подсчитали, что если бы ракета была запущена в сторону Гуама, она бы непременно достигла американских владений.

На прошлой неделе Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились о введении новых санкций США в отношении Северной Кореи до тех пор, пока Пхеньян не откажется от своей программы по модернизации ядерного оружия. "Мы договорились о необходимости в полной мере выполнить все резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее и увеличить наше экономическое давление пока Северная Корея не сойдет со своего безрассудного и опасного пути", - сказал президент Трамп на совместной пресс-конференции с Си Цзиньпином, проведенной после их встречи в прошлый четверг.

При этом, Си Цзиньпин также озвучил давнюю позицию Пекина о том, что ядерная проблема должна быть решена путем диалога и мирных переговоров.