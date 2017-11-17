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Китай

16 ноября 2017, 13:50
Сон Тао

Представитель Си Цзиньпина посетит Северную Корею

Официальный представитель китайской стороны посетит КНДР впервые за последние 13 месяцев

Представитель китайского лидера Си Цзиньпина посетит Северную Корею на этой неделе. Об этом в среду сообщили официальные китайские СМИ. Как отмечается, встреча связана с паузой в дипломатических отношениях между соседями, начавшаяся с момента ядерных и ракетных испытаний КНДР, сообщает ЕНВ.

Это будет первый официальный визит высокопоставленного китайского чиновника в Северную Корею более чем за год. Как сообщили в международном управлении Коммунистической партии, глава управления Сон Тао отправится в Пхеньян в пятницу. Официальные СМИ обеих стран уже сообщили об этой поездке. Предполагается, что она имеет важное для обеих сторон.

Правда, в официальных СМИ обеих стран не уточняется о цели визита китайского представителя в Северную Корею. СМИ сообщают только о том, что Сон Тао проинформирует северокорейских властей о результатах прошедшего в прошлом месяце XIX съезда китайской правящей партии. При этом, неясно, как долго Сон планирует оставаться в Северной Корее.

Визит китайского функционера пройдет через несколько дней после первой поездки Дональда Трампа в Пекин в качестве президента США, в ходе которой главы двух государств договорились об укреплении сотрудничества в отношении борьбы с ядерными и ракетными угрозами Северной Кореи.

Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил, что он не осведомлен о специфике поездки Сон Тао, в том числе, о том, с кем он встретится. Гэн Шуан подчеркнул, что он является специальным представителем генерального секретаря партии Си Цзиньпина, и главная цель поездки - предоставить информацию о результатах прошедшего съезда КПК.

В ходе одного из пресс-брифингов Гэн Шуан рассказал, что Сон к тому же, скорее всего, "выскажет мнение по вопросам, представляющим взаимный интерес" со стороны двух стран. При этом, он не уточнил, о чем именно идет речь.

Сон Тао уже посетил Вьетнам и Лаос в ходе аналогичных визитов.  После поездки в Северную Корею высокопоставленный партийный чиновник отправится в другие коммунистические страны.

В последний раз с официальным визитом в КНДР приезжал заместитель министра иностранных дел Лю Чжэньминь. Это было в октябре прошлого года.

Поскольку Сон Тао является официальным представителем Си Цзиньпина, он может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего пребывания в Пхеньяне.

Ранее глава КНДР направил поздравительное послание в адрес Си Цзиньпина по случаю его переизбрания 25 октября на пост руководителя Коммунистической партии. В своем письме Ким Чен Ын тогда выразил надежду на развитие отношений с Китаем.

В октябре 2015 года член Политбюро ЦК КПК Лю Юньшань в последний раз от имени китайской стороны проводил прямые переговоры с Ким Чен Ыном. Тогда член китайского правительства посетил парад, посвященный 70-летию основания правящей Рабочей партии Северной Кореи, а также передал главе КНДР письмо от Си Цзиньпина. Лю Юньшань был самым высокопоставленным представителем Китая, посетившим Северную Корею, со времени прихода к власти Ким Чен Ына после смерти своего отца в конце 2011 года. Именно тогда начались разговоры о налаживании двусторонних отношений, которые до того были несколько напряжены в течение многих лет из-за развития ядерных и ракетных программ Пхеньяна. Однако, по сути, с того момента все осталось на прежнем уровне.

Впрочем, Северная Корея воздерживается от проведения каких-либо крупных испытаний с 15 сентября, когда она в последний раз выпустила ракету, пересекшую территорию Японию и упавшую в северной части Тихого океана. Аналитики подсчитали, что если бы ракета была запущена в сторону Гуама, она бы непременно достигла американских владений.

На прошлой неделе Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились о введении новых санкций США в отношении Северной Кореи до тех пор, пока Пхеньян не откажется от своей программы по модернизации ядерного оружия. "Мы договорились о необходимости в полной мере выполнить все резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее и увеличить наше экономическое давление пока Северная Корея не сойдет со своего безрассудного и опасного пути", - сказал президент Трамп на совместной пресс-конференции с Си Цзиньпином, проведенной после их встречи в прошлый четверг.

При этом, Си Цзиньпин также озвучил давнюю позицию Пекина о том, что ядерная проблема должна быть решена путем диалога и мирных переговоров.

Метки: Китай, Северная Корея

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