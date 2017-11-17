Внеочередное заседание Законодательного собрания Приморского края прошло во Владивостоке

Сегодня, 16 ноября, состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Основная повестка дня включала 15 вопросов, в числе которых: принятие бюджета, внесение изменений в закон о поддержке пострадавших после тайфуна "Лайонрок", досрочное прекращение полномочий председателя комитета по экономической политике и собственности Александра Костенко, и многое другое, сообщает ЕНВ.

При обсуждении бюджета, некоторые депутаты высказали пожелания по внесению в него изменений. Так, депутат Законодательного Собрания Алексей Козицкий высказал сомнения в правильности увеличения налоговых ставок на бензин и ж/д перевозки, на что врио вице-губернатора Приморья Андрей Тарасенко ответил: ставки поднимает не край, а федеральная власть, на которую мы повлиять не можем.

Практически полноценную дискуссию вызвала у депутатов статья расходов на освещение деятельности СМИ – 360 миллионов рублей. Коммунист Артем Самсонов акцентировал внимание присутствующих на миллиардных долгах по медицине и предложил в расходах на СМИ "Убрать эту сумму до нуля".

На это новый вице-губернатор Татьяна Казанцева парировала, что по медицине задолженностей нет, а статья расходов на средства массовой информации увеличилась всего на три млн. рублей.

В ходе обсуждения принятия бюджета, Татьяна Казанцева также отметила, что трансферты из федерального бюджета уменьшены в два раза (на 7,4 млрд. рублей), однако, эти цифры не окончательные и денег ожидается даже больше, чем в 2017 году.

Партия "коммунистов" высказала недовольство по снижению расходов на промышленность и сельское хозяйство. Татьяна Казанцева ответила так: "Те деньги, которых сейчас нет, придут позже. Собственные доходы Приморского края составляют 73 млрд. рублей. Из них 65 млрд. идет на социальны нужды, куда уж больше?". Она добавила, что плановый дефицит бюджета будет погашен за счет кредитов в размере 10 млрд. рублей. Несмотря на некоторые разногласия, бюджет в первом чтении был принят большинством голосов.

В числе других вопросов, депутаты обсудили поддержку пострадавших после тайфуна "Лайонрок".

Вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта Павел Серебряков коротко напомнил о том, что пострадавшие от тайфуна, несмотря на прошествии уже более года, имеют право на компенсации и могут подать заявление до 1 декабря. Во втором чтении срок принятия заявлений увеличится еще на две недели.

В ходе заседания, был рассмотрен вопрос о прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Александра Костенко, который назначен на должность первого вице-губернатора края. Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий Новиков доложил, что решение о сложении полномочий Александра Костенко принимали "скрепя сердце".

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик поблагодарил Костенко за работу в Законодательном собрании, поздравил с новым назначением и, под аплодисменты присутствующих, вручил ему грамоту "За вклад в развитие Законодательного собрания Приморского края".

Путем голосования, при поддержке 35 голосов (трое воздержались) новым председателем комитета по экономической политике предложили утвердить Сергея Ищенко.

Завершающим этапом заседания законодательного собрания стал доклад члена Совета Федерации Федерального Собрания Приморского края Людмилы Талабаевой, который она зачитала по просьбам депутатов без ухода на перерыв. Представляя Приморский край и Дальний Восток в Совете Федерации, Людмила Заумовна рассказала о продвижении поправок в закон о ДВ-гектаре, в том числе – поправки по охотничьим угодьям, об участии в разработке федерального закона по аквакультуре и изменений в закон о рыболовстве.

Говорила Людмила Талабаева также и о компенсации за потерянный в результате ЧС урожай. В частности, о необходимости прививать фермерам культуры страхования урожая. Был рассмотрен вопрос о построении нового здания для содержания незаконных эмигрантов в Артеме, так как на сегодняшний момент люди, ожидающие депортации месяцами проживают в диких условиях. Кроме того, Людмила Заумовна назначила себе помощника в Законодательном Собрании, им стал Джони Авдои.