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Общество

16 ноября 2017, 13:20
Банк России: 200 и 2000 рублей не являются памятными банкнотами, их тираж не ограничен

Банк России: 200 и 2000 рублей не являются памятными банкнотами, их тираж не ограничен

Новые купюры будут вводиться в обращение на территории России постепенно

Дальневосточное ГУ Банка России предупреждает о фактах продажи дороже номинала новых банкнот в 200 и 2000 рублей, на которых изображены символы Дальнего Востока и Севастополя, сообщает ЕНВ.

"Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными банкнотами, их тираж не ограничен. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования. В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках. В декабре планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты банкнотного ряда. Таким образом, мы обращаем внимание, что никакой надобности приобретать эти банкноты по цене выше номинала нет", - сообщается в пресс-релизе Дальневосточного ГУ Банка России.

Напомним, 12 октября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Презентация купюр проходила в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь.

Метки: Банк России

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