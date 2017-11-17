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Общество

16 ноября 2017, 13:00
Почтовая карточка в честь 50-летия спутникового телевидения вышла в обращение

Почтовая карточка в честь 50-летия спутникового телевидения вышла в обращение

Тираж карточки - 20 тыс. экземпляров

15 ноября в рамках серии "Покорение космоса" в почтовое обращение вышла карточка с оригинальной маркой, посвящённая 50-летию первой в мире системы спутникового распределительного телевидения "Орбита", сообщает ЕНВ.

На почтовой карточке с оригинальной маркой изображен символический образ ракеты-носителя, запускаемой в космос; на основном изображении - система спутникового телевидения "Орбита" на базе космического аппарата "Молния-1". Тираж карточки - 20 тыс. экземпляров. Она поступит в продажу в центральные почтовые отделения Владивостока, Артема и Уссурийска, а также специализированный филателистический салон.

Напомним, 7 ноября 1967 года введена в эксплуатацию, разработанная Научно-исследовательским институтом радио, первая в мире система спутникового распределительного телевидения "Орбита". В 1967 году первые 20 станций были введены в эксплуатацию, и удалённые районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Средней Азии получили возможность смотреть Центральное телевидение.

Создание "Орбиты" стало настоящим научно-техническим прорывом. Это первая в мировой практике национальная спутниковая система связи и телевещания на высокоэллиптических орбитах.

Метки: карточка, почта России

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