"Лаборатория Касперского" открыла во Владивостоке четвёртый в России офис

Владивостокский офис "Лаборатории Касперского" расположился в самом центре приморской столицы. Основная деятельность компании будет связана с антивирусными исследованиями и развитием технологии поиска уязвимостей, сообщает ЕНВ.

15 ноября сотрудники "Лаборатории" провели встречу со средствами массовой информации. На этой встрече выступили руководитель отдела антивирусных исследований Вячеслав Закоржевский, директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ Елена Гаффорова, также антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Виктор Чебушев.

Сотрудники "Лаборатории" отметили, что количество киберугроз возрастает, и всё большее количество людей уже с ними столкнулись. Примечательно, что Приморский край занял 24 место среди российских регионов по количеству атакованных устройств. Притом количество этих атак возросло практически в два раза, если сравнивать с этим же временным периодом в 2016 году.

Между тем, в конце октября нынешнего года "Лаборатория Касперского" открыла научно-образовательный центр в ДВФУ. На его базе будет проходить подготовка специалистов. Офис "Касперского" во Владивостоке рассчитан на 12 сотрудников, часть из которых будут набраны из выпускников вузов, сотрудничавших с "Лабораторией Касперского". Отметим, что всего в мире насчитывается 35 офисов компании. В нынешнем году было открыто подразделение в Израиле. А ещё годом ранее был открыт офис в Ирландии.