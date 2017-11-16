Отдаленность, экономический кризис и ЖКХ – жители Дальнего Востока назвали главные проблемы региона

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" в период с 8 по 15 ноября 2017 года провел социологическое исследование в девяти субъектах Дальневосточного федерального округа. Специалисты спросили жителей о волнующих их проблемах. Респонденты, по условиям опроса, могли назвать не более трех проблем. Центр составил рейтинг проблем для всех регионов Дальнего Востока, сообщает ЕНВ.

Ключевыми проблемами на Дальнем Востоке, по мнению его жителей, являются отдаленность территорий (28,8% опрошенных), сложное финансовое положение жителей (17,1%), а также проблемы с обеспечением различных категорий населения жильем и вопросы, связанные с ЖКХ (11,2%).

В целом, проблема отдаленности территорий и связанные с ней транспортные издержки волнуют, в большей степени, жителей Магаданской области, Чукотки, Якутии и Камчатки. В этих регионах проблема отдаленности называлась опрошенными жителями чаще других. На Чукотке и Колыме о ней говорил каждый третий опрошенный, в Якутии – каждый четвертый.

Удивительно, но экономические проблемы, в большей степени, волнуют жителей экономически наиболее развитых регионов ДФО – Приморского и Хабаровского краев. В Приморье эта проблема, на сегодняшний день, оказалась наиболее упоминаемой. На просьбу интервьюеров назвать самую важную проблему региона почти 22% приморцев указали либо на собственное неблагополучное с финансовой точки зрения положение, либо на снижение уровня жизни в целом. Что касается Хабаровского края, то там эта проблема была названа особо важной 17,7% респондентов. Помимо этого, 32,5% жителей Еврейской автономной области в качестве главной проблемы указали "низкий уровень заработной платы". Добавим, что согласно данным официальной статистики, в ЕАО самая низкая з/п в регионе.

Упоминали жители Дальнего Востока проблему коррупции, особенно, в Приморском крае (19,6%), а также экологические проблемы. Например, в Хабаровском крае и Амурской области жителей волнует состояние реки Амур, в Якутии – таяние ледников и непрекращающиеся паводки. На Сахалине и Чукотке жители обеспокоены снижением количества рыбы. В том же Сахалине, наряду с ЕАО, как показал опрос, есть и энергетические проблемы (нехватка угля и перебои электричества соответственно). Волнует регионы ДФО и сокращение сельского и коренного населения, а также молодежи. О том, что это главные проблемы региона говорили, в основном, жители северных субъектов Дальнего Востока.