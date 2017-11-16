Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка

Как в Приморье осуществляется переход на безналичный расчёт в общественном транспорте, что такое скоринговый балл, и что ждет Сбербанк в новом 2018 году, корреспонденту ЕНВ рассказал управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Андрей Жарский.

Андрей Сергеевич Жарский рождился 11.12.1982 г. В 2003 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности "Автоматизация, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте". Работу в системе Сбербанка начал в январе 2012 года с должности директора проектов департамента организации розничного обслуживания и продаж Центрального аппарата. Курировал блок розничного бизнеса всего Дальневосточного банка Сбербанка с 2012 по 2014 гг. С 22 сентября 2014 года назначен на должность заместителя председателя - управляющий Приморским отделением № 8635 ПАО Сбербанк. Свободно владеет английским языком.В 2016 году прошел обучение в London Business School (по программе корпоративного обучения "Сбербанк 500").

Андрей Сергеевич, насколько нам известно, Дальневосточный банк (Сбербанк) был создан 1 января 2001 года на базе Приморского, Хабаровского и Амурского территориальных банков Сбербанка России. Недавно Сбербанк отпраздновал очередной день рождения, верно?

Да, 12 ноября Сбербанк отметил 176-летие, достаточно внушительная цифра. И результаты работы банка с такой долгой историей впечатляют, но о них поговорим позже. А сейчас, пользуясь случаем, хочу поздравить коллег и наших настоящих и будущих клиентов со знаменательной датой.

Какие основные задачи решались Сбербанком в 2017 году?

Могу сказать, что работа проделана огромная, и это только начало. Так, мы много внимания уделили повышению эффективности. Наш банк, бесспорно - новатор в области автоматизации. Та же самая безналичная оплата, которую мы по всей стране внедряем в новые отрасли, проезд в общественном транспорте, например.

Кроме того, мы рекордно снизили проценты по ипотечному кредитованию, запустили сайт "ДомКлик", привезли в этом году на Дальний Восток уникальный костюм GERT, имитирующий состояние человека с особенностями здоровья и протестировали с его помощью наши отделения.

Одним из самых сложных периодов для банковской системы в современной России стал 2014 год. Без преувеличения можно сказать, что сегодня Сбербанк - это кровеносная система российской экономики, крупнейшее финансовое учреждение. Какие ключевые перемены произошли за эти послекризисные годы в Сбербанке?

Сбербанк в России, в целом, и в Приморье, в частности, всегда был на лидирующих позициях по ключевым рыночным долям. Но за последние три года мы на этих позициях основательно укрепились. Банк не только занимает первое место по ипотечному, потребительскому и корпоративному кредитованию, но также по вкладам населения.

Например, доля выдачи ипотеки сейчас составляет более 50%. Также, в этом году выросла доля кредитования малого бизнеса - на 12%, это раза в три выше в среднем по стране. Лично для меня важный показатель роста, когда "клиент голосует рублем", что мы и наблюдаем в последние несколько лет.

В текущем году на фоне максимально сниженных кредитных ставок выдача потребительских кредитов приняла лавинообразный характер. Однако, многие клиенты Сбербанка, например, не понимают, почему, предлагая индивидуальный кредитный продукт, в дальнейшем, при рассмотрении, банк просителю отказывает. Приоткройте завесу тайны – с чем это связано?

В текущем году рост выдачи потребительских кредитов в Сбербанке достиг показателей 25% ежемесячно. Так называемые "индивидуальные" предложения клиентам обрабатывает программа без участия менеджера. То есть, система анализирует поступление клиента, исходя из этого, одобряется кредитный лимит. Предложение поступает человеку разными способами – в виде СМС или консультации в офисе. И только после обращения заемщика в офис банка, его запрос обрабатывается непосредственно в бюро кредитных историй, определяется скорбалл (скоринговый балл - оценка кредитоспособности клиента), а затем и индивидуальная ставка. Соответственно, чем выше скорбалл, тем надежнее клиент и ниже предлагаемая ему кредитная ставка.

И, тем не менее, масса людей недоумевают - просрочек по кредитным платежам никогда не было, а кредиты не дают. Как правило, банки не объясняют причин, по которым приходит отказ. Может быть, именно вы объясните эти причины?

Культура отношения к кредитной истории в России еще не выработалась. Многие люди даже не догадываются, что в их "кредитном поле растет сорняк". В этой связи, именно для удобства своих клиентов, на сайте Сбербанка мы предлагаем воспользоваться очень удобным сервисом "Узнай свою кредитную историю". Воспользовавшись им за 580 рублей, вы получаете полную кредитную историю, которую, как показывает практика, люди не всегда знают.

Приведу пример. Один мой знакомый, получив отказ на кредит, недоумевал, так как был уверен в том, что долгов перед финансовыми организациями не имеет. Однако, проверив свою кредитную историю с помощью нашего сервиса, он выяснил, что несколько лет назад, оплачивая кредит на бытовую технику в одном из банков, просто забыл внести последний платеж - условную тысячу рублей. Отсюда и отказ в банке - программа "увидела" просроченный платеж и восприняла клиента как ненадежного плательщика.

Вы являетесь управляющим банка, насколько трудно возглавлять такое крупное подразделение и как правильно сформировать команду?

Я считаю, что понятий "простая" или "сложная" работа не существует априори. Если работа интересная - она всегда будет иметь определенный уровень сложности. Мой принцип формирования коллектива - "правильные люди на правильных местах". Я считаю, что важно подобрать людей, которые соответствуют корпоративной культуре организации, объяснить им цели и дать им делать свою работу. Лидерство, командообразование и клиентоориентированность - вот три кита, на которых стоит Сбербанк, и мы стараемся подбирать людей по этим критериям.

Помимо того, чтобы грамотно подобрать людей, определить стратегическое направление их действий и оказывать поддержку в нужные моменты, важно создать такую атмосферу в команде, когда нет "погонов", нет формализма, когда подчиненные в определенный момент могут сказать - не мешай.

Расскажите, пожалуйста, историю, которая связана с "трудными" днями банковского сектора.

Самыми трудными временами для банков были полтора года - вторая половина 2014 - 2015 гг. В декабре 2014 года страна была потрясена резким обвалом рубля, люди не понимали что происходит, настроения приняли панический характер, валюта скупалась мгновенно.

Некоторые люди спекулировали на этой ситуации, подливая масло в огонь. 19 декабря я увидел сообщение в местном СМИ о том, как журналист "прошелся утром по банкам и не смог купить валюту". Вот типичный пример распространения "горячих" лже-новостей. Ведь не нужно быть семь пядей во лбу, чтобы понимать: за резким скачком курса доллара последовала реакция - население бросилось скупать валюту. И когда утром следующего дня журналист прошёлся по банкам города, естественно, что офисы были "пусты". Кассы просто физически еще не успели пополнить. При том, что самой по себе проблемы с поступлением валюты во Владивостоке не было, своей "горячей" статьей человек спровоцировал новую волну паники.

Любые колебания в работе Сбербанка очень сильно заметны на уровне страны, мы социально значимая организация. Это на нас накладывает дополнительную ответственность, поэтому, когда возникает возможность подобных колебаний, мы работаем в усиленном режиме, чтобы такие ситуации не сказались на наших клиентах.

Расскажите о планах Приморского отделения Сбербанка в новом 2018 году?

Главная задача остается прежней - облегчение работы клиента с банком. В этом году мы уже занялись процессом смарт-кредитования бизнеса. Уже сегодня мы минимизируем количество запрашиваемых документов, снижаем сроки кредитования и переходим на предодобренные лимиты. В начале года банк выдавал смарт-кредиты (решение о выдаче кредита принимается с помощью искусственного интеллекта) для бизнеса на небольшие суммы - до миллиона рублей, сейчас лимитированная сумма предодобренных решений составляет 10 млн. рублей. И это не предел.

Также в этом году мы начали пилотные проекты по безналичной оплате на транспорте. В первых двух автобусах Владивостока уже установлена наша технология оплаты проезда безналом, и данное направление мы намерены развивать в новом году.

Какое достижение в вашей жизни самое значимое как для человека?

Все свое внерабочее время я провожу с семьей. Именно жена и две дочери являются для меня самым важным достижением в жизни. Именно семья приносит мне радость, даёт ощущение полноты жизни и мотивирует на дальнейшее развитие в профессиональном плане.